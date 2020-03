Creasono 2-DIN-Autoradio CAS-5025.acp mit Apple CarPlay

Das Auto um CarPlay erweitern und Apps nutzen

– Direkter Zugriff auf iPhone-Anwendungen wie Navigation

– Einfache Bedienung per TFT-Farb-Touchdisplay

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung

– Medien-Wiedergabe von USB-Stick und Speicherkarte

– Externes Mikrofon für Freisprechfunktion

– Video-Anschlüsse für Rückfahrkamera, Dashcam & Co.

Das multifunktionale Entertainment-System von Creasono fürs Auto: Dem Lieblings-Radiosender lauschen, die Wunschmusik von USB-Stick und Speicherkarte hören oder kabellos per Bluetooth vom Smartphone!

Sicher telefonieren: Einfach das mitgelieferte Mikrofon an den geeigneten Platz im Auto verlegen und schon hat man nicht nur ein Autoradio, sondern gleichzeitig eine vollwertige Freisprecheinrichtung. Und man telefonieren sicher mit beiden Händen am Steuer!

Noch mehr Möglichkeiten per Apple CarPlay für das iPhone: Einfach per USB anschließen und im iPhone-Menü die Option CarPlay aktivieren. Schon profitiert man von den installierten Apps auch auf dem Autoradio! So verwendet man beispielsweise die Navigation-App über das große Radio-Display. Oder den Sprach-Assistenten Siri u.v.m.

Kapazitiver Touchscreen für einfache Bedienung: Alle Funktionen lassen sich intuitiv per Fingertipp auf dem großen Display mit 17,1 cm Diagonale steuern. Auch Telefongespräche nimmt man so bequem direkt am Radio an.

Mit Anschluss für Rückfahrkamera, Entertainment-System und mehr: Bis zu 2 Kameras lassen sich per Video-Cinch-Kabel verbinden. Schon hat man im und um das Fahrzeug herum alles im Blick! Und zur Unterhaltung der Mitfahrer auf der Rückbank lassen sich bis zu 2 externe Monitore anschließen.

– TFT-Farb-Touchdisplay mit 17,1 cm / 6,75″ Diagonale

– Radio-Empfang per UKW: 87,5 – 108 MHz

– RDS (Radio Data System): Alternativ-Frequenzen, Verkehrsinfo u.v.m.

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– Medien-Wiedergabe von USB-Stick und microSD(HC/XC)-Karte bis 256 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Unterstützt alle gängigen Audio-Formate, z.B. MP3, WAV, WMA, AAC und FLAC

– Unterstützt alle gängigen Video-Formate, z.B. AVI, MKV, MOV, WMV, MPEG1/2/4, DivX und VOB

– Unterstütztes Bild-Format: JPG

– Kompatibel zu Apple CarPlay: Zugriff auf iPhone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.

– Externes Mikrofon für Freisprechfunktion

– Musikleistung: 4x 25 Watt (RMS), Impedanz: 4 – 8 Ohm

– Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

– 2 Video-Cinch-Eingänge, z.B. für Rückfahrkamera, Innenraumkamera, Dashcam & Co.

– 2 Video-Cinch-Ausgänge, z.B. für Entertainment-System für Mitfahrer auf der Rückbank

– Anschlüsse für Einbau: ISO-Buchse für Stromversorgung und Audio-Ausgabe, Stereo-Cinch-Eingang, 2x Stereo-Cinch-Ausgang, je 2x – Video-Cinch-Eingang und -Ausgang, 2x Cinch-Subwoofer-Ausgang, ISO-Antennenanschluss-Buchse

– Maße: 17,7 x 10 x 16,7 cm (passend für 2-DIN-Schacht), Gewicht: 1,2 kg

– 2-DIN-Autoradio CAS-5025.acp inklusive externem Mikrofon, 2-DIN-Adapter (Strom/Audio), Rahmen, Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 189,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2473-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2473-1520.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

