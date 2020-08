Creditreform bestätigt Zierath ausgezeichnete wirtschaftliche Stabilität

Georgsmarienhütter Spieegelmanufaktur erhält CrefoZert Bonitätszertifikat – Neuausrichtung in bewegten Zeiten steht auf soliden Füßen

Die Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG hat der Günther Zierath GmbH ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt und der Spiegelmanufaktur erstmals das CrefoZert verliehen. Das Zertifikat für ausgezeichnete Bonitätsstruktur ist das Ergebnis stets zuverlässigen Wirtschaftens und überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit als Basis des nachhaltigen Erfolgs, heißt es in der Begründung. Mit der Auszeichnung durch die Ratingagentur haben Kunden und Lieferanten einen Nachweis für Stabilität und Verlässlichkeit des Georgsmarienhütter Familienunternehmens als Manufaktur für hochwertiges Spiegel-Design und Pionier für Licht im Bad. Die strengen Kriterien des Gütesiegels erfüllen nur etwa 1,7 Prozent aller Unternehmen in Deutschland.

“Wir sind stolz darauf, gerade in den bewegenden Zeiten mit der Corona-Pandemie und der Unternehmensnachfolge durch unsere hohe Kompetenz und Produktqualität zu überzeugen”, freut sich Geschäftsführerin Alina Zierath. “Die Bestätigung unserer Arbeit durch das CrefoZert ist ein wichtiges Signal und ein Vertrauensvorschuss an unsere Kunden und Partner. Sie alle wissen, dass sie uns vertrauen können.”

Das CrefoZert ist eine solide Basis, auch für die Neuausrichtung mit der Stärkung im Bereich Digitalisierung. Zierath hat erfolgreich die Weichen dafür gestellt, seine Spiegel direkt an Installateuren, Handwerkern und Kundenberatern im Handel zu vertreiben, inklusive der damit verbundenen Anpassungen und Investitionen. Über Serviceportal, B2B-Onlineshop und 3D Spiegelkonfigurator können Kunden individuell auf die Kompetenzen und Produkte von Zierath zugreifen. Unter dem Leitgedanken “Marke stärkt Handwerk” soll so die Partnerschaft mit den Kunden weiter wachsen.

Dem dreistufigen Prüfungsprozess für das Zertifikat liegen eine professionelle Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Ratingagentur und Daten der aktuellen Wirtschaftsauskunft zugrunde. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse eines persönlichen Managementgesprächs über Einschätzungen zur derzeitigen Situation, des wirtschaftlichen Umfelds und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens mit ein. Durch das Erfüllen der anspruchsvollen Kriterien signalisiert Zierath, dass man über eine sehr gute finanzielle Stabilität, eine dauerhafte Vertrauenswürdigkeit und eine langfristige Bestandsfähigkeit verfügt.

Die Günther Zierath GmbH steht seit ihren Anfängen 1981 für kreatives Unternehmertum, Innovation in Design und Funktion und höchste Qualitätsansprüche an ihre Produkte. Mit Design-Spiegeln in Handarbeit “made in Germany” aus hochwertigsten Materialien und als Pionier für innovative Lichtlösungen hat sich das mittelständische Familienunternehmen aus dem Süden Osnabrücks seit Jahren als Marktführer im Bad- und Sanitärbereich etabliert. Der tief im Unternehmen verankerte Service- und Qualitätsgedanke sowie der Mut zu “Klasse statt Masse” unterstreichen den gelebten Manufaktur-Charakter. Mit dem Generationswechsel von Unternehmensgründer Günther Zierath auf Alina Zierath (Geschäftsführerin) und Benjamin Ganser (Betriebsleiter) sowie der Erweiterung der Vertriebswege durch digitale Lösungen stellt die Zierath Spiegelmanufaktur aus Georgsmarienhütte nach 39 Jahren bewegter und bewegender Geschichte die Weichen für die Zukunft.

