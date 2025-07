Creditsafe erzielt 234 Prozent ROI mit BlackLine und wird als Gewinner der 2025 Nucleus Research ROI Awards ausgezeichnet

Die Anerkennung durch Dritte bestätigt die messbare Wirkung der KI-gestützten Finanzplattform von BlackLine auf die globale Finanzmodernisierung

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 29. Juli 2025 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die zukunftsorientierte Plattform für Finanzprozesse im Office of the CFO, bestätigt heute, dass der Kunde Creditsafe, ein weltweit führendes Unternehmen für Wirtschaftsinformationen, als Gewinner der 2025 Nucleus Research ROI Awards ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung würdigt die wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Einsatz von BlackLine bei Creditsafe, die einen Return on Investment (ROI) von 234 Prozent und einen Amortisationszeitraum von 12,4 Monaten erzielte.

Jedes Jahr würdigt Nucleus Research die zehn weltweit besten Technologieimplementierungen mit außergewöhnlichem Return on Investment. Creditsafe wurde für seinen Erfolg bei der Automatisierung von Inkasso- und Zahlungszuordnungsprozessen mit BlackLine ausgezeichnet, die zu höherer Effizienz, verbesserter Transparenz und größerer Skalierbarkeit der internationalen Abläufe führte.

„Wir sind stolz darauf, dass Creditsafe zu den transformationsstärksten, ROI-getriebenen Projekten des Jahres gehört“, sagt Andy Lilley, Managing Director, Global Invoice to Cash bei BlackLine. „Die Ergebnisse zeigen die Möglichkeiten, wenn zukunftsorientierte Finanzteams auf Automatisierung setzen, um messbare Erfolge zu erzielen. BlackLine steht jedem Kunden zur Seite, um diesen Erfolg wiederholbar, skalierbar und erreichbar zu machen.“

Durch den Einsatz der BlackLine Invoice-to-Cash-Lösung, einschließlich Collections Management und Cash Application, konnte Creditsafe die Betriebskosten senken, den Cashflow-Zyklus beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern. Das Finanzteam unterstützt damit das schnelle globale Wachstum, ohne zusätzliches Personal. Dieser Meilenstein spiegelt BlackLines kontinuierliches Engagement für Innovation wider. Die kürzlich eingeführte und modernisierte Benutzeroberfläche für die Cash Application stellt eine bedeutende Weiterentwicklung das Invoice-to-Cash dar und bietet den Kunden eine intelligentere, effizientere und intuitivere Benutzererfahrung.

„BlackLine hat unsere Order-to-Cash-Prozesse optimiert und unser Team entlastet, sodass es sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren kann“, sagt Jason Braidwood, Global Head of Credit & Collections bei Creditsafe. „Ich würde jedem Credit Manager empfehlen, Tools wie BlackLine zu verwenden. Es macht das Leben wirklich einfacher.“ Diese Auszeichnung unterstreicht BlackLines anhaltende Führungsrolle bei der Bereitstellung KI-gestützter, ergebnisorientierter Lösungen, die Finanz-, Buchhaltungs- und Kreditteams helfen, strategischer und effizienter zu arbeiten. Von der reduzierten Time-to-Value bis hin zur Unterstützung intelligenterer Entscheidungen durch vereinheitlichte Daten und Automatisierung, hilft BlackLine Finanzverantwortlichen dabei, ihre Prozesse mit Vertrauen zu transformieren.

Mehr darüber, wie Creditsafe und andere führende Unternehmen mit BlackLine Ergebnisse erzielen, erfahren Sie unter: blackline.com/customers.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das „Office of the CFO“, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt.

Die umfassende Plattform von BlackLine deckt geschäftskritische Prozesse ab, darunter Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Einblicke in Echtzeit durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt.Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

