CrefoZert Auszeichnung für Umweltdienstleister Hellmann Process Management GmbH & Co. KG

Der Osnabrücker Umweltdienstleister Hellmann Process Management GmbH & Co. KG wird erneut mit dem CrefoZert ausgezeichnet.

Die Hellmann Process Management GmbH & Co. KG (hpm) erhält zum dritten Mal in Folge das Bonitätszertifikat CrefoZert. Eine sehr gute Bonität zeugt von einem tadellosen geschäftlichen Verhalten und wirtschaftlicher Stabilität. Sie weckt Vertrauen und ist die Basis für sichere Geschäfte sowie gute Konditionen bei Kreditgebern. Mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert demonstriert hpm seine finanzielle Stärke.

„Beratung und Recycling sind Vertrauenssache. Unsere Kunden und Partner zählen deswegen nicht nur auf unser Spezialwissen und individuelle Umweltkonzepte, sondern auch auf unsere Beständigkeit. Die wiederholte Erteilung des CrefoZerts verstehen wir als ein wichtiges Signal für die Sicherheit in hpm einen zuverlässigen Partner an seiner Seite zu wissen“, so Andre Pohl, Geschäftsführer hpm. Basis der Zertifizierung ist eine professionelle Jahresabschlussanalyse der Creditreform Rating AG, einer BaFin-zertifizierten Tochtergesellschaft der Creditreform Gruppe.

CrefoZert ist ein an strenge Vergabekriterien bemessenes Bonitätszertifikat und wird nach einem mehrstufigen Prozess vergeben. Zunächst wird die Bonität des Unternehmens, der verantwortlichen Personen und Beteiligten geprüft sowie in einem Managementgespräch verifiziert. Erst wenn ein Unternehmen alle Kriterien erfüllt, wird das Bonitätszertifikat ausgestellt. Das Zertifikat ist ein Jahr gültig, sofern die Vergabekriterien weiterhin Bestand haben. Der aktuelle Status ist unter www.crefozert.de abrufbar.

„Eine gute Bonität ist leider nicht selbstverständlich. Gerade aktuell kommt der Erfolg nicht automatisch. Daher ist es besonders positiv, wenn hpm als hiesiger Mittelständler wiederholt seine solide Position am Markt unter Beweis stellen kann“, sagt Armin Trojahn, Prokurist der Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG.

hpm unterstützt Unternehmen weltweit bei der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen im Umwelt- und Abfallmanagement. Die Umweltmanager mit Sitz im WissenschaftsPark Osnabrück bieten seit mehr als 30 Jahren Dienstleistungen rund um die Circular Economy sowie maßgeschneiderte Lösungen zur Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung für die Elektro- und Elektronikbranche an.

Weitere Informationen unter: umweltmanager.net

