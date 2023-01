Crown bringt Elektro-, Diesel- und LPG-Gegengewichtstapler mit Tragfähigkeiten von bis zu 5,5 Tonnen auf den Markt

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat sein Gegengewichtstapler-Portfolio erweitert. Die neuen Vierradstapler ergänzen die bewährten, multifunktionalen Gabelstapler der SC und FC Serien. Sie sind als Elektrostapler mit leistungsstarker 80-Volt-Batterie sowie als kraftvolle Diesel- und Treibgasstapler verfügbar. Mit Tragfähigkeiten von 2,0 bis zu 5,5 Tonnen lösen sie im Innen- wie im Außeneinsatz vielfältige Aufgaben im Materialfluss.

„Mit der Einführung der C-B, C-D und C-G Serien stellt Crown nun auch im Segment der Gegengewichtstapler für jede Anwendung das passende Modell zur Verfügung. Wir bieten unseren Kunden damit jetzt ein Gesamtkonzept, das reibungslose Arbeitsabläufe ermöglicht und die nötige Kraft und Stärke für anspruchsvolle Anwendungen bereitstellt“, erklärt Sven Vorreiter, Marketing Product Manager bei Crown. Die bereits gut ausgestatteten Basismodelle lassen sich durch vielfältige Optionen, wie zum Beispiel verschiedene Anbaugeräte und Kabinenvarianten, aufrüsten. So können sie bis ins Detail nach kundenspezifischen Anforderungen konfiguriert werden.

Kraft, Präzision und hoher Bedienkomfort – mit Sicherheit

Wie alle Flurförderzeuge von Crown sind die C-B, C-D und C-G Serien besonders robust und leistungsstark und stehen für Zuverlässigkeit und produktivitätssteigernde Effizienz. Die Motoren liefern jeweils ein wirksam hohes Drehmoment, um schwere Lasten selbst auf Steigungen mühelos zu transportieren.

Die Gabelstapler der C-B Serie werden rein elektrisch mit kräftigen 80 Volt-Motoren angetrieben. Sie bieten die gleiche Tragfähigkeit und Stabilität, wie man sie eher von einem Stapler mit Verbrennungsmotor erwartet. Das bedeutet kraftvolle Leistung für drinnen und draußen. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, den CO2-Ausstoß zu senken. Die Dieselstapler der C-D Serie und die Treibgasstapler der C-G Serie sind vorrangig für den Außeneinsatz und weite Distanzen konzipiert. Mit ihren Turbomotoren arbeiten sie zuverlässig und kraftstoffeffizient und erfüllen die strengen Vorgaben der europäischen Abgasnorm der Stufe 5. Bei den Dieselmodellen ermöglicht die automatische Regeneration des Partikelfilters eine noch höhere Produktivität, da der Stapler während dieses Prozesses in Betrieb bleiben kann.

Generell überzeugen alle Staplermodelle der C-B, C-D und C-G Serien gleichermaßen durch anforderungsgerechte Ergonomie und bestmöglichen Bedienkomfort. So lässt sich beispielsweise der hochwertige, vollgefederte Komfortsitz problemlos an die individuellen Bedürfnisse der Bediener anpassen. Intuitive und leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für ein sicheres Fahrgefühl und mehr Arbeitssicherheit. Und der kompakt konstruierte Mast sowie das speziell gestaltete Bedienerschutzdach bringen nicht nur zusätzliche Stabilität und Sicherheit, sondern ermöglichen auch freie Sicht nach oben und eine erstklassige Rundumsicht. Im Ergebnis bedeutet jedes einzelne Komfortmerkmal weniger Belastung und Ermüdung der Bediener und damit produktives, sicheres Arbeiten während der ganzen Schicht.

Ein weiteres herausragendes Merkmal der Gegengewichtsstapler von Crown ist ihre Wartungsfreundlichkeit. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, um auf alle Komponenten zuzugreifen, die für schnelle Überprüfungen und die tägliche Wartung benötigt werden, was die Gesamtbetriebskosten erheblich reduzieren kann.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 16.100 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

Besuchen Sie auch unseren Online-Newsroom unter news.crown.com/de

Firmenkontakt

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Jörn Erdmann

Philipp-Hauck-Str. 12

85622 Feldkirchen

+49 89 93002-313

joern.erdmann@crown.com

https://www.crown.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Thomas Stahlschmidt

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 50

thomas.stahlschmidt@orca-isar.de

http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.