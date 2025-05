Cruise Talents wächst – 40 Künstler in 6 Showkategorien

Die Künstlerplattform Cruise Talents baut ihr Portfolio weiter aus: Mittlerweile sind über 40 Künstler und Künstlerinnen in sechs klar definierten Showkategorien verfügbar – darunter Models, Schauspieler, Sänger, Musiker, Komiker, Moderatoren und Zauberer.

Die aufstrebende Agentur mit Fokus auf Kreuzfahrtschiffe und maritime Shows bietet damit ein einzigartiges Angebot für Reedereien, Veranstalter und Showproduktionen, die auf der Suche nach frischem Talent für Bordprogramme und Eventformate sind.

Alle Künstler verfügen über individuelle SedCards auf der Plattform www.cruisetalents.de. Die Auswahl reicht von professionellen Sängern mit Show-Erfahrung bis hin zu internationalen Models und moderner Magie für Gala-Abende. Veranstalter können gezielt nach Kategorien suchen oder individuell anfragen.

„Unser Ziel ist es, Talente für die Bühne auf See zu entdecken, zu präsentieren und erfolgreich zu vermitteln. Mit dem aktuellen Ausbau unseres Portfolios stehen wir für Qualität, Vielfalt und neue Impulse in der Showwelt an Bord“, so Ronald Rassmann, Gründer von Cruise Talents.

Weitere Informationen und aktuelle Künstlerprofile finden sich unter: https://cruisetalents.de

Wir bringen Models, Sänger:innen und Künstler:innen mit Reedereien zusammen – persönlich, professionell und mit echtem Verständnis für das Leben an Bord. Dabei setzen wir auf Qualität statt Masse und begleiten unsere Talente mit echtem Mehrwert: von SedCards über Jobvermittlung bis hin zu Body & Beauty-Tipps für den Alltag und die Bühne.

Kontakt

Cruise Talents

Ronald Rassmann

Cosmarstraße 13A

99867 Gotha

015141350336



https://cruisetalents.de/

