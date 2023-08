CRUISEHOST CRUISECUSTOMIZER – Die Zukunft der Kreuzfahrtbuchungstechnologie für Reiseveranstalter und Agenturen

Neue Funktionen setzen Maßstäbe in der individuellen Gestaltung von Kreuzfahrtpaketen

Eschborn, 21.08.23 – CRUISEHOST, ein Vorreiter im Bereich der Kreuzfahrtbuchungstechnologie, hat eine beeindruckende Palette neuer Funktionen in den CRUISECUSTOMIZER integriert, die für Reiseveranstalter und Agenturen mit eigenen Kontingenten eine noch essentiellere Bedeutung haben. Diese jüngste Weiterentwicklung setzt einen neuen Meilenstein in der personalisierten Kreuzfahrtbuchung und bietet Reiseveranstaltern sowie Agenturen einen unvergleichlichen Grad an Flexibilität, Effizienz und kundenorientierter Anpassungsfähigkeit bei der Erstellung, Verwaltung und Präsentation individueller Kreuzfahrtpakete.

Der CRUISECUSTOMIZER revolutioniert die Art und Weise, wie Reiseveranstalter und Agenturen ihre Kreuzfahrtpakete gestalten, verwalten und potenziellen Kunden präsentieren. Die Integration eigener Kreuzfahrtpakete in die standardisierte Datenbank bietet eine Fülle von Vorteilen, die die bisherige Buchungserfahrung auf ein neues Niveau heben:

1. **Zentrale Verwaltung und Präsentation:** Dank der nahtlosen Integration in die standardisierte Datenbank haben Reiseveranstalter und Agenturen die Möglichkeit, sämtliche Kreuzfahrtangebote an einem zentralen Ort zu verwalten und zu präsentieren. Diese Vereinheitlichung erleichtert nicht nur die interne Organisation, sondern bietet auch den Kunden die Möglichkeit, Angebote unkompliziert zu finden und direkt über die eigene Webseite zu buchen.

2. **Konsistente Darstellung:** Die Integration gewährleistet, dass alle Angebote einheitlich präsentiert werden, was zu einem professionellen Erscheinungsbild und einer höheren Kundenvertrauensstufe führt. Dies erleichtert Kunden die Navigation und steigert ihre Zufriedenheit.

3. **Effiziente Verwaltung:** Die Integration in die Datenbank erleichtert die effiziente Verwaltung von Angeboten. Reiseveranstalter und Agenturen können Informationen zentral aktualisieren und sicherstellen, dass Kunden stets aktuelle Daten erhalten.

Der CRUISECUSTOMIZER ist ein leistungsstarkes Tool, das es Reiseveranstaltern und Agenturen ermöglicht, maßgeschneiderte Kreuzfahrtpakete in kürzester Zeit zu erstellen und zu veröffentlichen. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht das Hinzufügen eigener Preise zu bestehenden Reisen und die direkte Übertragung in die Standarddatenbank CRUISEC. Eine breite Palette von Optionen ermöglicht eine individuelle Anpassung der Pakete, um den vielfältigen Bedürfnissen und Vorlieben der Kunden gerecht zu werden.

Durch den CRUISECUSTOMIZER können Reiseveranstalter ihre Angebote erweitern und personalisieren, um einzigartige Erlebnisse für ihre Kunden zu schaffen. Sie können individuelle Angebote für spezielle Kategorien oder Kundenanforderungen erstellen, was die Attraktivität ihres Angebots erheblich steigert.

Die Innovationen des CRUISECUSTOMIZERS gehen jedoch noch weiter. Er ermöglicht nicht nur das Erstellen und Veröffentlichen eigener Kreuzfahrtpakete in der Standarddatenbank CRUISEC, sondern auch die Verwaltung von Travel Components. Diese Komponenten, wie Flüge, Hotelübernachtungen und Ausflüge, können nahtlos in die Kreuzfahrtpakete integriert werden, um ein vollständiges und maßgeschneidertes Reiseerlebnis zu bieten.

Die neuesten Funktionen des CRUISECUSTOMIZERS setzen einen neuen Maßstab für die Branche. Reiseveranstalter mit eigenen Kontingenten profitieren von zusätzlichen Möglichkeiten zur Verwaltung von Kabinennummern und Belegungsarten. Dadurch wird eine gezielte Darstellung der verfügbaren Kabinen ermöglicht, einschließlich Optionen für Paare und Familien.

Der Allotment Manager im CRUISECUSTOMIZER bietet eine nahtlose Kontrolle über Kontingente, einschließlich Optionsfristen und Kommunikation zwischen Veranstaltern und buchenden Reisebüros. Diese integrierte Lösung führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer effizienteren Kontingentverwaltung.

Der CRUISECUSTOMIZER stellt nicht nur eine innovative Technologielösung dar, sondern eine regelrechte Revolution in der Kreuzfahrtbuchung. Mit einer umfassenden Bandbreite an Funktionen bietet er eine komplette Lösung, um den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und einzigartige Reiseerlebnisse zu schaffen.

Weitere Informationen zu den beeindruckenden Möglichkeiten des CRUISECUSTOMIZERS erhalten Sie gerne in einem personalisierten Webinar. Treten Sie noch heute mit unserem Expertenteam in Kontakt, um die Zukunft der personalisierten Kreuzfahrtbuchung zu entdecken.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 20 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

Kontakt

CRUISEHOST Solutions UG

Akhil Kapur

Rahnmannstr. 11

65760 Eschborn

06173 9699012



http://cruisehost.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.