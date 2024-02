CRUISEHOST Solutions begrüßt Disney Cruise Line in seinem Portfolio

Disney Cruise Line jetzt bei CRUISEHOST

Eschborn, Deutschland – In einer aufregenden Erweiterung seines Angebots kündigt CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von hochentwickelten Technologielösungen für die Kreuzfahrtindustrie, stolz die Integration von Disney Cruise Line in die Plattformen CRUISEA und CRUISEC an. Diese Neuerung ermöglicht es Reisebüros und Endkunden, die magischen Reiserouten sowie attraktive Preise für die verschiedenen Kabinenkategorien der Disney Cruise Line – von Innenkabinen bis hin zu luxuriösen Suiten – zu entdecken und anzufragen.

Disney Cruise Line, bekannt für seine familienfreundlichen Schiffe und einzigartigen Erlebnisse an Bord, die von den beliebten Disney-Charakteren und -Themen inspiriert sind, wird nun Teil des umfangreichen Kreuzfahrtangebots von CRUISEHOST. Kunden können sich auf ein unvergleichliches Reiseerlebnis freuen, das Spaß und Abenteuer für Reisende jeden Alters verspricht.

Die Aufnahme von Disney Cruise Line in das Portfolio von CRUISEHOST Solutions unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden eine vielfältige Auswahl an Kreuzfahrterlebnissen anzubieten. Durch diese Partnerschaft erhalten Reisebüros und Endkunden Zugang zu den zauberhaften und unvergesslichen Kreuzfahrten von Disney, die sich durch erstklassigen Service, Unterhaltung und Abenteuer auszeichnen.

„Wir freuen uns sehr, Disney Cruise Line in unser Angebot aufzunehmen. Diese Ergänzung steht für unser Bestreben, ein breites Spektrum an Kreuzfahrterlebnissen anzubieten und die Träume unserer Kunden wahr werden zu lassen“, so Akhil Kapur, Founder & CEO bei CRUISEHOST Solutions. „Disney Cruise Line bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Qualität, Unterhaltung und Magie, die Familien und Disney-Fans gleichermaßen begeistern wird. Durch unsere Plattformen CRUISEA und CRUISEC ist es nun einfacher als je zuvor, eine Disney-Kreuzfahrt zu planen und zu buchen.“

Mit der Integration von Disney Cruise Line setzt CRUISEHOST Solutions seinen Weg fort, die digitale Transformation in der Kreuzfahrtbranche voranzutreiben und eine zentrale Anlaufstelle für alle Kreuzfahrtbedürfnisse zu bieten. Das Unternehmen bleibt seinem Ziel treu, durch innovative Technologielösungen und ein breites Angebot an Kreuzfahrtoptionen die Kundenzufriedenheit zu maximieren.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

