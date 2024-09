CRUISEHOST Solutions erweitert Produktportfolio: Einführung von CRUISEAlight ab 1. November 2024

Ab dem 1. November 2024 erweitert CRUISEHOST sein Angebot mit CRUISEAlight, einer weiterentwickelten Version von CRUISEA, die durch zusätzliche Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten noch leistungsfähiger wird.

Eschborn, 10.09.2024 – CRUISEHOST Solutions freut sich, die Einführung von CRUISEAlight bekannt zu geben, einem neuen und verbesserten Service, der ab dem 1. November 2024 verfügbar sein wird. Mit dieser Erweiterung bringt CRUISEHOST bedeutende Neuerungen für Reisebüros und Reiseveranstalter, die ihre Arbeitsabläufe optimieren und von erweiterten Funktionen profitieren möchten.

Erweiterbare Nutzeroptionen und Upgrade-Möglichkeiten

Wie bisher können sich Nutzer von CRUISEA kostenlos anmelden, aber mit CRUISEAlight bietet CRUISEHOST nun zusätzliche Flexibilität und maßgeschneiderte Optionen. Ab dem 1. November haben Reisebüros die Möglichkeit, ihre CRUISEA-Version individuell aufzurüsten, um zusätzliche Funktionen und Vorteile zu nutzen. Dies umfasst die Möglichkeit, mehrere Benutzer hinzuzufügen, sodass Reisebüros mit mehreren Mitarbeitern nicht mehr auf einen einzigen Login beschränkt sind. Diese Erweiterung ermöglicht es Teams, effizienter zusammenzuarbeiten und den Zugang zu den umfassenden Datenbanken von CRUISEHOST nahtlos zu nutzen.

Integration mit PaxConnect: Ein wesentlicher Vorteil

Ein herausragendes Merkmal von CRUISEAlight ist die optionale Integration mit PaxConnect, einer leistungsstarken Schnittstelle, die es ermöglicht, Buchungen und Angebote benutzerfreundlich zu verwalten. PaxConnect ist ein wesentlicher Bestandteil für die automatisierte Buchungsabwicklung und bietet eine nahtlose Verbindung zu wichtigen Systemen und Partnern. Die Integration ermöglicht es Reisebüros, ihre Buchungen effizient zu verwalten, Angebote in Echtzeit zu aktualisieren und die gesamte Kommunikation zu optimieren.

Neue Funktionen und flexible Laufzeiten

Neben der Erweiterbarkeit der Nutzeroptionen bietet CRUISEAlight auch weitere Funktionen, welche flexibel als Kontingent (10-er Karte) oder als ein-, drei-, sechs- oder zwölfmonatige Abonnements hinzugebucht werden können. Dies ist ideal für Reisebüros, welche stets ein maßgeschneidertes Produkt vorfinden und dabei die Kosten im Blick behalten möchten.

„Mit der Einführung von CRUISEAlight und den erweiterten Upgrade-Optionen möchten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Leistungsfähigkeit bieten“, sagt Akhil Kapur, CEO von CRUISEHOST Solutions. „Die Integration mit PaxConnect stellt sicher, dass unsere Kunden die bestmögliche Unterstützung bei der Verwaltung und Optimierung ihrer Buchungen erhalten.“

Für weitere Informationen und um CRUISEAlight zu entdecken, melden Sie sich direkt an unter www.cruisea.net

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 28 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 33 Sprachen bei über 10.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

