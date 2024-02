CRUISEHOST Solutions erweitert sein Angebot durch Integration von Virgin Voyages Cruises

Virgin Voyages Cruises jetzt bei CRUISEHOST

Eschborn, Deutschland – CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen für die Kreuzfahrtbranche, gibt stolz die Integration von Virgin Voyages Cruises in seine umfangreiche Plattform CRUISEA und CRUISEC bekannt. Diese spannende Erweiterung ermöglicht es Reisebüros und Kunden, die vollständigen Routen sowie die Ab-Preise für die verschiedenen Kabinenkategorien – Innen, Außen, Balkon und Suiten – von Virgin Voyages Cruises zu durchsuchen und zu vergleichen.

Virgin Voyages, bekannt für sein einzigartiges Kreuzfahrtkonzept, das sich durch ein modernes Design und ein innovatives Reiseerlebnis auszeichnet, wird bei CRUISEHOST als SOFTBOOKING-Reederei geführt. Aktuell ist eine Online-Buchung direkt bei der Reederei nicht möglich, doch CRUISEHOST bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, sich umfassend über das Angebot von Virgin Voyages zu informieren.

Diese Integration unterstreicht das Engagement von CRUISEHOST Solutions, seinen Kunden stets Zugang zu einem breiten Spektrum an Kreuzfahrtangeboten zu bieten und dabei die neuesten und innovativsten Optionen auf dem Markt einzubeziehen. Die Darstellung von Virgin Voyages Cruises eröffnet Reisebüros und Endkunden neue, aufregende Möglichkeiten, ihre perfekte Kreuzfahrt zu planen und zu buchen.

„Wir sind begeistert, Virgin Voyages Cruises in die Welt von CRUISEA und CRUISEC zu integrieren. Diese Darstellung ermöglicht es uns, unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an einzigartigen Kreuzfahrterlebnissen zu bieten“, so Akhil Kapur, Founder & CEO bei CRUISEHOST Solutions. „Obwohl Virgin Voyages derzeit keine direkte Online-Buchung anbietet, macht es unsere SOFTBOOKING-Lösung einfach, sich für eine Virgin Voyages Kreuzfahrt zu entscheiden und diese über unser System zu anzufragen.“

Die Integration von Virgin Voyages Cruises in CRUISEHOST Solutions ist ein weiterer Schritt in Richtung einer umfassenden, benutzerfreundlichen Plattform, die alle Bedürfnisse von Reisebüros und Endkunden abdeckt. Durch kontinuierliche Innovation und die Erweiterung seines Angebots stärkt CRUISEHOST seine Position als führender Technologieanbieter in der Kreuzfahrtbranche.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

