CRUISEHOST Solutions erweitert sein Buchungsangebot um Plantours Kreuzfahrten und DCS Touristik

Entdecken Sie unvergessliche Kreuzfahrterlebnisse – jetzt noch einfacher buchbar mit CRUISEHOST Solutions, Plantours Kreuzfahrten und DCS Touristik!

Eschborn, Deutschland – CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen für die Kreuzfahrtbranche, gibt mit Freude die Integration von Plantours Kreuzfahrten und DCS Touristik in seine Online-Buchungsplattformen CRUISEA und CRUISEC bekannt. Diese Zusammenarbeit eröffnet Reisebüros und Endkunden die Möglichkeit, die exklusiven Kreuzfahrterlebnisse beider Reedereien direkt online zu buchen und aus einer Vielzahl von Kabinenkategorien zu wählen.

Plantours Kreuzfahrten, bekannt für seine hochwertigen Hochsee- und Flusskreuzfahrten mit besonderem Fokus auf intime Schiffsgrößen und einzigartige Routen, ist nun nahtlos in das Buchungssystem von CRUISEHOST Solutions integriert. Die Reederei hat sich einen Ruf für ihre erstklassige Servicequalität und kulturell bereichernde Reisen erarbeitet, die den Gästen unvergessliche Momente bescheren.

DCS Touristik, ein etablierter Anbieter von Reiseleistungen mit einem breiten Portfolio an Angeboten, bietet ebenfalls ab sofort seine Kreuzfahrten über die Plattformen von CRUISEHOST Solutions an. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Engagement für Kundenzufriedenheit erweitert DCS Touristik sein Angebot um die einzigartigen Routen und Reiserlebnisse von Plantours Kreuzfahrten.

„Durch die Integration von Plantours Kreuzfahrten und DCS Touristik in unsere Buchungsplattformen erweitern wir das Angebot für unsere Kunden und bieten eine noch größere Auswahl an hochwertigen Kreuzfahrten“, erklärt Akhil Kapur, Founder & CEO bei CRUISEHOST Solutions. „Plantours Kreuzfahrten ist bekannt für seine exklusiven Routen und erstklassigen Service, während DCS Touristik eine breite Palette von Reiseleistungen für jeden Geschmack bietet. Wir sind stolz darauf, diese renommierten Reedereien in unserem Portfolio zu haben.“

Die Integration von Plantours Kreuzfahrten und DCS Touristik in die Buchungsplattformen von CRUISEHOST Solutions steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, seinen Kunden eine breite Auswahl an hochwertigen Reiseerlebnissen anzubieten. Diese Partnerschaften stärken die Position von CRUISEHOST Solutions als führender Anbieter von Buchungslösungen in der Kreuzfahrtbranche und bieten Reisebüros und Endkunden eine benutzerfreundliche Plattform, um ihre Traumreisen zu finden und zu buchen.

Für weitere Informationen zu Plantours Kreuzfahrten und DCS Touristik sowie deren verfügbaren Reiserouten und Kabinenkategorien besuchen Sie bitte die Websites der Reedereien oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Reiseexperten.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

