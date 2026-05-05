CRUISEHOST Solutions launched zwei neue CRUISEA Features

Offer360 und Customer360 ab sofort in CRUISEA verfügbar

Eschborn, 05.05.2026 – CRUISEHOST Solutions, Europas führender Anbieter von Kreuzfahrtvertriebstechnologie, freut sich anzukündigen, dass die neuen Features Offer360 und Customer360 ab sofort in CRUISEA nutzbar sind.

Während Offer360 die Erstellung von Angeboten erweitert, bietet Customer360 erste CRM-Funktionen zum Verwalten und Einsehen von kunden- und buchungsrelevanten Daten. Beide Features sind unabhängig voneinander im CRUISEHOST Shop erwerbbar. Offer360 unterstützt eine schnellere Erstellung von Angeboten. Customer360 stärkt eine gezieltere Kundenbetreuung durch eine bessere Priorisierung anhand von Kunden- und Buchungsdaten.

Zur bereits existierenden Funktion, Angebote als PDF zu erstellen, sind Landingpages in Offer360 hinzugekommen, die alle produktrelevanten Informationen enthalten sowie den Kunden direkt zur Buchung führen beziehungsweise das Reisebüro zurück zum Angebot in CRUISEA leiten. Customer360 bietet Einblick in Kundendaten und Buchungshistorie, in welcher zudem verschiedene Status zusammengefasst einsehbar sind. Für maximale Effizienz ermöglicht die Kombination beider Features, Angebote gezielt einzelnen Kunden zuzuweisen. Diese können anschließend in Customer360 eingesehen und bei Bedarf erneut aufgerufen werden.

Zahlreiche täglich erstellte und versendete Angebote machen eine klare Organisation im Reisebüroalltag zunehmend anspruchsvoll. Die neuen Features in CRUISEA unterstützen Reisebüros dabei, ihre Angebotsprozesse transparenter zu steuern und Kunden effizienter zu betreuen.

Mit CRUISEAfree bietet CRUISEHOST Solutions einen kostenlosen Einstieg in die Nutzung von CRUISEA. Bereits in der kostenfreien Version können Reisebüros ihre Agenturnummern hinterlegen und Buchungen direkt über CRUISEA durchführen. Damit können professionelle Kreuzfahrtverkäufer zentrale Buchungsfunktionen nutzen, ohne vorab ein kostenpflichtiges Paket buchen zu müssen.

CRUISEHOST Solutions freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den Reisebüros.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 28 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 33 Sprachen bei über 10.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

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