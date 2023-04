Crystal Phantom – Leistung aus einem neuen Winkel betrachtet

Jetzt neu bei Caseking!

Im Rahmen des 20. Geburtstags baut Casekings Custom-Schmiede King Mod Systems jeden Monat einen absoluten Traum-PC. Diesen Monat heißt er Crystal Phantom und ist ein ganz besonderes Schmuckstück geworden. Inszeniert im neuen NV7 von Phanteks greift er dessen ungewöhnliche Winkel auf und macht sich alle Eigenschaften des edlen Showcase Gehäuses voll zunutze. Das elegant umgesetzte Hardtubing ist entsprechend in überwiegend 45° Winkeln gehalten und sorgt für eine einzigartige Ästhetik. Taktgeber sind ein Intel Core i9-13900K und eine GeForce RTX 4090 – in Sachen roher Leistung bleiben also keine Wünsche offen.

Der Desktop-PC Crystal Phantom ist das neuste Meisterwerk aus den heiligen Hallen unserer King-Mod-Schmiede und ist ausgestattet mit einer effizienten und leistungsfähigen Custom-Wasserkühlung. Durch die kunstvoll gebogenen, transparenten Hardtubes fließt blaue Kühlflüssigkeit. Der Innenraum wird mithilfe passender Beleuchtung in Szene gesetzt, wodurch sich die Wasserkühlung, wie ein strahlender Kristall, von dem dunklen Untergrund abhebt.

Die Hardware-Spezifikationen des Crystal Phantom bewegen sich am oberen Rand des aktuell technisch machbaren. Eine NVIDIA GeForce RTX 4090 und Intel Core i9-13900K, beide mithilfe von drei 360 mm Radiatoren wassergekühlt, holen ein Maximum an FPS raus.

Mastermind hinter dem Crystal Phantom und höchstpersönlich für die Umsetzung verantwortlich ist Boris Bonnes, erfahrener Custom-Profi bei King Mod Systems. Er beschreibt das Konzept hinter dem Build wie folgt:

„Das System wurde mit dem Ziel entworfen ein cleanes, futuristisches Design zu erreichen, das meiner Meinung nach am besten zu dem Case passt. Ich habe beispielsweise beim Tubing versucht die 45° Winkel, die sich bei vielen der Hardwarebestandteile finden, mit aufzunehmen und überall wo es möglich war, lieber zwei 45° Winkel an Stelle eines 90° Winkels gebogen. Ein weiteres Ziel diesen Monat war, den Build mit so wenigen Tools wie möglich umzusetzen, damit man auch ohne Top- ausgestattete Werkstatt die Möglichkeit hat, das System nachzubauen. Dafür wurde auf die Anfertigung von Custom-Teilen weitgehend verzichtet. Zu diesem Zweck wurde auch ein Einkaufswagen vorbereitet, damit man alle Teile, die für das System benötigt werden, einfach selbst kaufen kann. „

-Boris Bonnes, King Mod Systems

Die Features des KMS – Crystal Phantom im Überblick:

Handgefertigter Gaming-PC mit aktueller Top-Hardware und Custom Wasserkühlung

Inszeniert im nagelneuen PHANTEKS NV7 mit den leistungsstarken D30 Lüftern

NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte

Intel Core i9-13900K CPU

Drei 360 mm Radiatoren

32 GB G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-Arbeitsspeicher mit 7.600 MHz Takt

GIGABYTE Z790 Aorus Master Mainboard

2 TB rasend schneller Speicher in Form einer Samsung 980 Pro M.2-SSD

Die Special-Edition Crystal Phantom ist ein Beispiel für die langjährige gemeinsame Erfolgsgeschichte mit Casekings Partner PHANTEKS. Um diese zu feiern, haben sich die King Mod Profis für das brandneue PHANTEKS NV7 Big Tower Gehäuse entschieden.

Ebenfalls zum Einsatz kommen PHANTEKS neuste und bisher spektakulärste Lüfter: die PHANTEKS D30. Dank des innovativen Daisy-Chain-Clips benötigen sie nur ein Anschlusskabel, was unordentliches Kabelwirrwarr gezielt verhindert. Neben der anpassbaren RGB-Beleuchtung zeichnen sich diese Lüfter vor allem durch eine bemerkenswert hohe Kühlleistung aus, was unter anderem auf die gesteigerte Bauhöhe von 30 mm zurückzuführen ist. Ausgestattet mit neun dieser 120 mm Lüftern ist der Crystal Phantom immer optimal gekühlt.

Der King Mod Systems – Crystal Phantom ist jetzt einmalig für 6.499,90 Euro bei Caseking ab sofort lieferbar.

Im Anschluss kann er erneut bestellt werden und wird dann auf eure Wünsche und Spezifikationen angepasst von Hand in unserer King Mod Systems Werkstatt in Berlin für euch gebaut.

Alle Informationen zum King Mod Systems – Crystal Phantom findet ihr auch noch einmal hier:

http://caseking.de/kms-crystal-phantom

Jetzt bei Caseking bestellen!

