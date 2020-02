CSA Experten zum Thema Künstliche Intelligenz und Digitalisierung

Nach wie vor steht die Digitalisierung im Fokus vieler Unternehmen. Themen wie Digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und aktuelle Entwicklungen im Bereich Cybersecurity stehen auf dem Programm zahlreicher Veranstaltungen. Die Redneragentur CSA Celebrity Speakers präsentiert daher Experten, die spannende Einblicke in das digitale Zeitalter geben.

Der Physiker Ranga Yogeshwar zählt zu den führenden Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Er entwickelte und moderierte zahlreiche TV-Sendungen, wie z.B. „Quarks&Co“(WDR) und „Die große Show der Naturwunder“ (ARD). Yogeshwar wurde vielfach ausgezeichnet, so etwa mit dem Bundesverdienstkreuz der BRD und dem Ordre de Merite du Grand-Duche de Luxembourg. In seinen Vorträgen referiert Ranga Yogeshwar zu Themen, die ihm besonders am Herzen liegen: Innovation, digitale Revolution und Künstliche Intelligenz.

Daniel Domscheit-Berg ist Aktivist und IT-Sicherheitsexperte. Er baute von 2007 bis 2010 die WikiLeaks-Plattform mit auf und war deren Sprecher. Heute betreibt er eine offene Digitalwerkstatt für Kinder, baut dezentrale Rechenzentren und betreibt unabhängige Infrastruktur. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bietet Daniel Domscheit-Berg spannendes und praktisches Insiderwissen zur Wechselwirkung von Technik und Gesellschaft.

Patrick Kramer zählt zu den weltweit einflussreichsten Vordenkern, wenn es um die nächste Stufe der Digitalisierung geht: der Mensch selbst als Homo Deus. Seine Keynotes gehen sprichwörtlich unter die Haut und sorgen für Gänsehautmomente. Als Bodyhacker trägt er nicht nur selbst digitale Implantate in sich, sondern experimentiert auch mit neuer Technik im eigenen Körper. In seinen Vorträgen gibt Patrick Kramer neue Impulse und nimmt mit auf eine Reise in die Gegenwart und Zukunft der digitalen Evolution des Menschen.

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren.

