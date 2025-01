Cubee Sachverständigen AG eröffnet neues Kompetenzzentrum in Bonn

Straßenverkehrsunfälle lassen sich nicht immer vermeiden – trotz ihrer unangenehmen Auswirkungen. Denn selbst ohne körperliche Folgebeschwerden kosten Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen Zeit und Nerven. Und bei viel Pech sind die Blechschäden groß und die Schuldfragen strittig. Glücklicherweise erhalten Betroffene wenigstens in diesen Fällen Unterstützung. Neutrale Gutachter dokumentieren detailliert entstandene Schäden und wahren so Ansprüche und Rechte der Fahrer. Selbstverständlich nur mit hochwertigen Bewertungen – so, wie sie die Cubee Sachverständigen AG aus Frankfurt am Main erstellt. Mit gutem Grund haben die erfahrenen Gutachter aktuell bereits ein drittes Kompetenzzentrum in Deutschland eröffnet. Und um der hohen Nachfrage nach ihrem erstklassigen Rundumservice noch gerechter zu werden, werden sie es selbst dabei nicht belassen.

Eine umgehende Schadensbewertung nach Autounfällen durch einen qualifizierten Gutachter ist unbedingt empfehlenswert. Denn seine faktenbasierte, begründete Beurteilung hilft nicht nur bei der Ermittlung der Schadenshöhe. Sie führt in der Regel auch zu einer vereinfachten Kommunikation und damit schnelleren Kosten- und Leistungsübernahme der Versicherung. In Streitfällen kann sie gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden und im Einzelfall sogar als Beweis herangezogen werden. Dies alles bieten natürlich auch die Schadensanalysen der Cubee Sachverständigen AG. Doch dabei lassen die Profis es nicht bewenden. Vielmehr erhalten ihre Kunden hilfreiche Unterstützung während des gesamten Prozessablaufs. Die Spezialisten informieren über weitere Vorgehensweisen, erklären Anordnungen und beantworten Fragen rund um ihren Einsatz. Und bei fahruntüchtigen Fahrzeugen bieten sie einen mobilen Vor-Ort-Service – im gesamten Bundesgebiet. Denn erst 2023 von qualifizierten Branchenexperten gegründet, expandiert das Franchise-Unternehmen stetig. Neben Hildesheim und Bad Harzburg eröffnete nun das Kompetenzzentrum Bonn. Und mit Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart sollen schon bald weitere Standorte folgen. Dank ihrer zentralen Anlaufpunkte garantieren die Mitarbeiter in den bekannten schwarz-gelben Containern die erforderliche Schnelligkeit bei lokalen Schadensbewertungen. Und heben bislang oftmals schwerfällige Gutachter-Prozesse auf ein neues Level höchster Effizienz.

Fachkompetenz bei Gutachten und Beratung

Dabei steht Cubee mit seinem außergewöhnlichen Service nicht nur Privatkunden bei der Kosten- oder Ursachenermittlung von Unfallschäden beiseite. Die Gutachter-Profis stellen ihre Expertise auch in zahlreichen anderen ungeklärten Rechts- und Sachfragen zur Verfügung. Sie bewerten Grundstücke und Kunstgegenstände, überprüfen technische Geräte und Maschinen und beraten Gewerbe der Dienstleistungs-, Versicherungs- und Automobilbranche. So finden Interessenten in der Cubee Sachverständigen AG einen innovativen Gutachterservice mit grenzüberschreitender Expertise in nächster Nähe. Eine einfache Terminvereinbarung genügt – schon erstellen die Sachverständigen lückenlose Berichte. Und mindern so die unangenehmen Folgen von Kfz-Unfällen in erheblichem Maße.

cubee steht für unabhängige Gutachten und Schadensbewertungen nach Unfällen.

