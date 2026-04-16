Cucina di Modena Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher

Frisch gebrühter Espresso – jederzeit und überall

– Integrierter Wasserkocher: kein zusätzliches Gerät nötig

– Heizzeit: 5 – 6 Minuten

– Auch mit heißem Wasser befüllbar: Akku reicht so für bis zu 50 Tassen Espresso

– 20 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack

– Display zeigt Akkustand, Temperatur und Countdown

– Wassertank-Kapazität: 80 ml

Mobiler Espressogenuss: Frisch gebrühter Espresso – unabhängig vom Standort. Die Akku-Espressomaschine von Cucina die Modena erhitzt das Wasser auf Wunsch selbst, ein separater Wasserkocher ist nicht nötig. Wer bereits heißes Wasser einfüllt, verlängert damit die Akkulaufzeit. Auch Cold-Brew-Zubereitungen sind möglich. Ob beim Camping, auf Ausflügen oder unterwegs: Espresso gelingt genau so, wie er schmecken soll.

Für Pulver und Kapseln geeignet: Klassisch mit Kaffeepulver oder schnell mit Kapseln – beide Zubereitungsarten sind möglich. Der Brühdruck von 20 bar sorgt dabei für ein intensives Aroma.

Jederzeit alles im Blick: Das Farbdisplay zeigt Akkustand und aktuelle Wassertemperatur an und zählt Zubereitungs-Countdowns herunter – alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

– Kompakte Espressomaschine mit Einsätzen für gemahlenen Kaffee sowie für kleine und große Kapseln

– Akku für mobilen Einsatz, z.B. beim Camping, im Schrebergarten oder auf Reisen

– Erhitzt Wasser selbstständig auf bis zu 90 °C: für beste Brühtemperatur

– Heizzeit: ca. 5 – 6 Minuten

– Unterstützt auch das Befüllen mit bereits gekochtem, heißem Wasser

– 20 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack

– Aufgieß-Zeit: ca. 70 Sekunden

– Display: zeigt Akkustand, Temperatur und Zubereitungs-Countdown

– Kapazität Wassertank: 80 ml, Tasse: 150 ml

– Leistungsaufnahme: 72 Watt

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.500 mAh für bis zu 4 Tassen Espresso mit Erhitzen und bis zu 50 Tassen Espresso bei Verwendung von bereits heißem Wasser, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Per optionaler Powerbank (bitte dazu bestellen) auch mobil ladbar: unabhängig von einer Steckdose

– Maße (Ø x H): 83 x 250 mm, Gewicht: 700 g

– Espressomaschine inklusive Deckel, Tasse, 2 Kapselhalter (groß und klein), Kaffeepulver-Halter, Dosierlöffel, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die Cucina di Modena Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7066-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Cucina di Modena 2er-Set Akku-Espressomaschine/Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. JX-1082-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/qbF5LF92TGjnB4d

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