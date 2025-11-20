Cucina di Modena Mobile Akku-Espressomaschine

Frischer Espresso für unterwegs

Die mobile Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher ohne Steckdose von Cucina di Modena kann man im Auto, beim Camping oder unterwegs benutzen. Das Wasser erhitzt sich dabei selbst bis zu 92 Grad Celsius. Dank 15 bar Druck schmeckt der Espresso wie beim Barista.

Die Maschine arbeitet mit gemahlenem Kaffee oder mit Kapseln im Nespresso Format. So kann man wählen, ob man Kaffeepulver oder Kapseln verwendet. Die entsprechenden Einsätze sowie ein Kaffee-Messbecher und Trinkbecher sind im Lieferumfang enthalten. Perfekt für unterwegs, im Büro oder als zuverlässiger Begleiter auf Reisen.

Einfach das Wasser einfüllen, das Kaffeepulver oder die Kapsel einsetzen und dann starten. Kaltes Wasser heizt die Maschine von selbst auf die richtige Brühtemperatur. Das heiße Wasser spart Zeit und schont den Akku. Nach ein paar Minuten genießt man frisch gebrühten Espresso!

Das Format ist handlich und passt in fast jede Tasche. Das Gehäuse ist stabil und meistert überall den täglichen Einsatz.

Der Akku lässt sich per USB-Netzteil, Powerbank oder am USB-Anschluss im Auto laden – für maximale Mobilität.

– Kompakte Espressomaschine mit Einsätzen für gemahlenen Kaffee sowie für Nespresso-Kapseln

– Akku für mobilen Einsatz, z.B. beim Camping, im Schrebergarten oder auf Reisen

– Erhitzt Wasser selbstständig auf bis zu 92 °C: für beste Brühtemperatur

– Unterstützt auch das Befüllen mit bereits gekochtem, heißem Wasser

– 15 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack

– 90 ml Wassertank für bis zu 2 lange Espressi

– Leistungsaufnahme: 140 Watt

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.200 mAh für bis zu 4 Tassen Espresso (je max. 50 ml) mit selbstständigem Erhitzen oder bis zu 400 Tassen (je max. 50 ml) mit bereits heißem Wasser, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Per optionaler Powerbank (bitte dazu bestellen) auch mobil ladbar: unabhängig von einer Steckdose

– Maße (Ø x H): 72 x 210 mm, Gewicht: 850 g

– Espressobereiter inklusive Wassertankdeckel, Einsatz für gemahlenen Kaffee, Einsatz für Kapseln, Halter für Einsätze, Messbecher für gemahlenen Kaffee, Becher, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die Cucina di Modena Mobile Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7876-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältich:

Cucina di Modena 2er-Set mobile Akku-Espressomaschinen, auch für Kapseln, 15 bar, 140 Watt

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7877-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/6NefAEJgSP6tRqT

