CultSwitch ist exklusiver Channel-Management-Partner für Simply Hotel 2

Neues PMS von bonit.at kommt im Sommer / Hohe Schnittstellenqualität auch für kleine und preissensible Unterkunftsanbieter

Berlin, 21. April 2020. Mit Spannung warten viele Hoteliers auf das angekündigte Property-Managementsystem (PMS) Simply Hotel 2 des österreichischen Anbieters bonit.at Software. CultSwitch wurde von bonit.at als Exklusivpartner für das Channel-Management ausgewählt. Das neue PMS soll im Sommer 2020 erscheinen – die Schnittstelle ist schon fertig.

Viele Jahre bediente bonit.at mit dem besonders günstigen und einfach zu bedienenden Zimmerreservierungsprogramm BONit Hotel Professionell & Web erfolgreich kleine Hotels, Zimmervermieter und Pensionen bis 50 Zimmer. Nach Einstellung des Produkts im Jahr 2018 zeigte sich bald, dass am Markt und vor allem auch in Deutschland nach wie vor eine große Nachfrage für eine einfache, bezahlbare PMS-Lösung für kleine Häuser besteht. Deshalb entwickelte bonit.at auf Basis von BONit Hotel Professionell & Web eine neue Profi-Hotelsoftware für kleine und mittlere Hotels und andere Unterkunftsanbieter.

Simply Hotel 2 bietet zu einem günstigen Fixpreis alle Funktionen, die man im Hotelalltag benötigt, und zwar ohne die sonst üblichen Beschränkungen bei der möglichen Anzahl von Zimmern, Kategorien, Artikeln etc. Dazu gehört auch die Nutzung von zahlreichen Online-Buchungskanälen über die leistungsfähige Channel-Management-Plattform von CultSwitch aus Berlin. Anwendern stehen dafür je nach Supportbedarf zwei unterschiedliche Lösungen zur Verfügung.

Mit der kostengünstigen webbasierten Software MappingMaster können preissensible Unterkunftsanbieter weitgehend selbstständig ihre gewünschten Buchungsportale aktivieren und konfigurieren. Gleichwohl müssen sie dabei keine Kompromisse bei der Schnittstellenqualität eingehen, denn die Lösung nutzt die gleiche bewährte Technik, die CultSwitch zum ausgewiesenen Top-Partner von Plattformen wie Booking.com oder Expedia gemacht hat. Der niedrigere Supportaufwand ermöglicht es MappingMaster, seine Technologie zu einem besonders attraktiven Preis anzubieten. Wer mehr Unterstützung wünscht und Wert auf persönliche Betreuung legt, kann direkt auf den CultSwitch Channel Manager zurückgreifen.

“Viele unserer bestehenden Hotel- und Gastronomiekunden warten schon sehnsüchtig auf unser brandneues PMS Simply Hotel 2”, sagt Roland Berghöfer, Geschäftsführer von bonit.at Software. “Wie schon bei BONit Hotel Professionell & Web haben wir uns erneut für CultSwitch als exklusiven Partner für das Channel-Management entschieden. Gründe dafür sind die kundenfreundliche Preisgestaltung, die einfache Integration und die Anbindung aller relevanten Online-Kanäle inkl. Buchungsmöglichkeit auf der eigenen Webseite.”

“Wir sind stolz, dass bonit.at uns als Exklusivpartner ausgewählt hat”, kommentiert Dr. Reinhard Vogel, Geschäftsführer von CultSwitch. “Das zeigt, dass unsere Angebote nicht nur qualitativ überzeugen, sondern auch im unteren Preissegment sehr wettbewerbsfähig sind.”

Die Schnittstelle zu CultSwitch wurde bereits fertiggestellt. Im Mai 2020 wird die Betatestphase für Simply Hotel 2 beginnen, und im Juli soll das PMS verfügbar sein.

CultSwitch – The Specialist in Online Distribution

CultSwitch bietet innovative Lösungen und Services, mit denen Hotels ihre aktuellen Angebote weltweit und in Echtzeit über alle relevanten Online-Vertriebskanäle vermarkten können.

Den Kern des Lösungsportfolios bildet der CultSwitch Channel Manager, der die Softwaresysteme der Hotels (PMS) mit einer Vielzahl von Online-Vertriebskanälen wie Booking.com, Expedia.com oder HRS verbindet und den automatischen Abgleich zwischen den Systemen gewährleistet. Über den technischen Support hinaus versteht CultSwitch sich als Dienstleister und Berater, der in enger Partnerschaft mit dem Gastgeber die Online-Distribution optimiert.

Seit 2004 im Geschäftsfeld Channel Management tätig, beschäftigt das Unternehmen derzeit ca. 40 Mitarbeiter an den Standorten Berlin (Deutschland), Porto (Portugal) und Visakhapatnam (Indien).

