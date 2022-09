Diese Schallzahnbürste putzt völlig anders. So sauber, so gründlich, so glatt. Einfach mal ausprobieren.

Ein weißes und ebenmäßiges Gebiss ist leider nicht naturgegeben. Doch ein freundliches Lächeln mit schönen, esunden Zähnen ist sofort sympathisch. Mit den meisten Zahnbürsten, egal ob manuell, elektrisch oder als rotierende Schallzahnbürste ist das nicht zu schaffen. Mit der Curaprox Hydrosonic pro ist das kein Problem.

Wieso putzt sie anders?

Als erstes fällt der abgeknickte Bürstenkopf auf, nämlich 10° schräger. Außerdem ist die Anordnung der vielen hunderten Borsten komplett anders: außen länger als innen. Wenn man sich einmal vorstellt, wie man putzt – egal ob nun mechanisch oder elektrisch, nämlich „hoch und runter“ oder „rotierend“- dann muss diese Form ja komplett anders arbeiten. Das stimmt. Mit der Curaprox Hydrosonic pro wird jeder Zahn wie in einer „Waschmaschine“ in einem Wirbel aus Wasser/Speichel/Zahnpasta umspült. Individuell kann unter 7 verschiedenen Geschwindigkeiten für diese Reinigungsschwingungen pro Minute gewählt werden, von 44.000 bis 84.000. Das ist bedenkenlos möglich, weil die Borsten von den Schweizer Dentalprofis aus einer haarfeinen Curen-Faser hergestellt wurden, die ganz sanft jeden Zahn umschmeichelt. Die hohe Geschwindigkeit kann man bedenkenlos genießen.

Aber warum diese 10° Neigung?

Das hilft, um sogar problemlos bis zu den Weisheitszähnen zu gelangen. Zahnfleischtaschen können gar nicht entstehen, weil selbst der hinterste Zahn rundum gereinigt und von Plaque und Speiseresten befreit wird. Verfärbungen durch Rotwein, Kaffee & Tee? Werden auch weggewirbelt. Übrigens sind die Instrumente der Zahnärzte auch alle 10° geknickt, damit ohne Schwierigkeit bis in den hintersten Mundwinkel geschaut werden kann.

Elegantes Design ausgezeichnet mit gleich 3 Awards

Schon beim Betrachten fällt auf, dass die Schallzahnbürste Curaprox Hydrosonic pro ganz anders aussieht. Das wunderschöne Design in weiß mit blau sieht sehr elegant aus. Deshalb ist es auch mit 3 Awards, dem German Design Award, IF Design Award und Red Dot Award 2021 – ausgezeichnet. Das Handstück ist stabil und achteckig, dadurch liegt es sehr gut und sicher auch in feuchten Händen. Es ist auch stabil genug, um nicht ständig umzufallen.

Praktisches Aufladen mit USB-Kabel

Der aktuelle Ladestatus wird in dezentem, fluoreszierendem Blau in verschiedenen Stufen angezeigt – Zeit genug, um mittels USB-Kabel volle Kraft aufzutanken. Bei zweimal täglichem, gründlichem Putzen hält sie ca. 14 Tage. Und sollte man doch mal nachladen müssen, am Computer oder in der Ladeschale des Fahrzeugs geht das prima mittels des mitgelieferten USB-Kabels. Aber zur Sicherheit passt das kleine medaillengroße Ladegerät mit ins Reisegepäck. In dem stabilen, glänzend weißen Reiseetui ist die Hydrosonic pro mit zwei Bürstenaufsätze sicher aufgehoben.

36 Monate Garantie – so lange?

24 Monate Garantie, bei Registrierung durch Curaden 36 Monate. Sollte doch einmal ein

Garantiefall eintreten, kann das Handstück an Curaprox Germany eingeschickt werden.

CURAPROX – die Produktmarke der Curaden AG – steht für Schweizer Premium-Produkte zur Mundgesundheit.

Ja, wir von Curaden sind von Mundgesundheit geradezu besessen – und das bereits seit 1972.

Dank dieser bald 50jährigen Erfahrung wissen wir: Beim Zähneputzen geht um viel mehr als um weiße Zähne und frischen Atem. Zum Beispiel begünstigen Zahnfleischentzündungen Herzerkrankungen und Schlaganfälle.

Deshalb arbeiten wir eng mit Dentalprofis zusammen. Das lohnt sich: Unsere Produkte sind hochwirksam – und gleichzeitig bereiten sie Freude, man verwendet sie gerne.

Zudem haben wir diese Dentalprofis ermuntert, ein Trainingsprogramm für ihre BerufskollegInnen zu erarbeiten – und sie in Mundgesundheits-Prophylaxe zu schulen. Jedes Jahr absolvieren tausende Dentalprofis dieses Trainigsprogramm, weltweit. Diese zertifizierten SpezialistInnen unterstützen auch Sie – zeigen Ihnen, wie Sie Mund, Zähne und Zahnfleisch auf einfache Weise wirksam pflegen und gesund halten.

Mit CURAPROX macht Zähneputzen richtig Spass. Es ist ganz leicht. Und die Ergebnisse sieht man sofort. Zusätzlich motiviert das Design unserer Produkte, sich jeden Tag gründlich – und richtig gern – der Mundgesundheit zu widmen.

Auch in Zukunft setzen wir alles daran, die schönsten und wirksamsten Mundgesundheitsprodukte der Welt zu entwickeln. So nämlich gewinnen wir jeden Tag viele neue CURAPROX-Fans dazu.

Firmenkontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060

d.westerheide@professionalpress.de

http://www.curaprox.de

Pressekontakt

Curaprox-Pressebüro

Dagmar Westerheide

Südstraße 15

30989 Gehrden

05108 921221

d.westerheide@professionalpress.de

http://www.curaprox.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.