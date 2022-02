CURE Intelligence erhält Social Media-Qualitätszertifikat

We did it – again! CURE Intelligence startet mit großartigen News ins Jahr 2022.

Wir haben uns für das Social Media Qualitätszertifikat beworben und konnten die Jury des Bundesverbandes Digitaler Wirtschaft (BVDW) mit unseren Nachweisen über Erfahrungen, Arbeitsweise, Kundenzufriedenheit und Engagement am Markt hinsichtlich unterschiedlicher Kundenprojekte erneut überzeugen. Das Zertifikat bescheinigt uns Social Media Know-how und eine professionelle Arbeits-weise in den Bereichen Strategie, Marketing, Advertising, Content und Relations.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist seit mehr als 20 Jahren die zentrale Interessenvertretung der Digitalen Wirtschaft. Als solche bietet der BVDW mit seinen Qualitätszertifikaten einen Anhaltspunkt über die Arbeit von Dienstleistern in Bereichen, die oft schwer vergleichbar und von außen zu beurteilen sind. Das Zertifikat dient zur Orientie-rung und bietet Transparenz bei der Auswahl von Dienstleistern.

„Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder das Social Media Qualitätszertifikat des BVDW erhalten zu haben. Es bestätigt, dass CURE Intelligence als Ansprechpartner für datengetriebenes, smartes Marketing glänzen kann und spiegelt die Kompetenz wider, mit der unser Team optimal auf Kundenbedürfnisse eingeht“, so Marisa Fassbender, Head of Marketing. „Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr voller Erfolge, denn wir haben große Ziele. Wir werden unseren Kunden weiterhin kompetent zur Seite stehen und sie in allen Bereichen der Social Media-Welt bestmöglich unterstützen“, ergänzt Marco Feiten, Managing Director.

Unser Team aus Marketing-Spezialisten und Data Analysten arbeitet gemeinsam an individuellen Lösungen, um die Bedürfnisse von bestehenden und zukünftigen Kunden optimal abzudecken. Ob Media Listening, Content Marketing, Media Analysis, Community Management, Data Visualization – CURE Intelligence bietet den Schlüssel zum Erfolg.

Über CURE S.A.

CURE S.A. ist ein im Jahr 2009 gegründetes Unternehmen im Bereich Medienbeobachtung und -analyse, Data Intelligence und Social Media Marketing. CURE verhilft seinen Kunden durch die wirksame Verbindung von Analytics und Marketing zu besseren Entscheidungen und besseren internen wie externen Kommunikati-onsprozessen. CURE hat seinen Sitz in Grevenmacher, Luxemburg und unterstützt namhafte Kunden u.a. in Deutschland, Luxemburg, Brasilien, Kanada und den USA.

