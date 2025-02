Curver präsentiert mit VERTO den ersten flach verpackten Abfallbehälter für eine grüne Logistik

Bei Versand nicht größer als ein Pizzakarton

Wolframs-Eschenbach, 12.02. 2025 – Small is beautiful und vor allem nachhaltig: Keter, ein weltweit führender Anbieter von Kunststoff-Lifestyleprodukten, hat für die Marke Curver ( www.curver.com) ein derzeit einzigartiges Abfallbehältermodell entwickelt: VERTO kommt im Regal und beim Transport mit so wenig Platz aus, dass seine Verpackung nicht mehr als ein Pizzakarton beansprucht. Einmal beim Verbraucher angekommen, ist er innerhalb von einer Minute und ohne jegliches Werkzeug aufgebaut und einsatzbereit. Gleichzeitig überzeugt die neue Produktlinie mit einem markanten Design, das Retroform mit metallischen Trendfarben vereint und vielfältige Möglichkeiten bietet, den Behälter individuell an den persönlichen Stil und die Gewohnheiten bei der Mülltrennung anzupassen. Zusätzlich besteht er zu mindestens 70 Prozent aus recycelten Materialien.

>> Abfallmanagement leicht gemacht

Nomen est Omen: VERTO steht im Lateinischen für Veränderung und Wandel – genau diesen Ansatz hat das Curver Designteam in die Entwicklung der neuen Linie einfließen lassen. Denn so individuell wie die Menschen sind, so verschieden gestalten sich auch ihre Wohnwelten. Stehen in der einen Design und Stil im Vordergrund, dominieren in der anderen Gemütlichkeit und Praktikabilität.

Die beiden neuen VERTO Mülleimermodelle (54 L) spiegeln diese Vielseitigkeit wider. So kann der Anwender unter drei angesagten, futuristischen 360-Grad-Metallicfarben sowie zwei Deckelvarianten wählen und die Behälter auch ohne Beine verwenden. Auf diese Weise fügen sie sich harmonisch in das Design- und Raumkonzept jeder Küchenlandschaft ein, oder setzen – umgekehrt – durch ihren surrealen Retrolook starke Akzente. So eröffnen sie maximale Spielräume für die Wohnraumgestaltung.

>> Metallic-Farben im Trend

In der Küche setzt sich auch 2025 der vor Jahren eingeschlagene Trend hin zu offenen Konzepten, die die Grenzen zwischen Küche und Wohnraum schwinden lassen, fort. Genauso wie sich langlebiges Design und zeitlose Ästhetik weiter durchsetzen. So werden Böden und Fronten eher in dezenten Farben gewählt, und dazu Akzente durch über die Zeit leicht austauschbare Elemente und Accessoires wie Griffe, Küchenkleingeräte, Lampen, Dosen und eben auch Abfallbehälter gesetzt. Aktuell begeistern Metallic-Küchen mit Highlights in Gold, Kupfer oder Messing – sie werten jedes Design auf subtile Weise auf und bringen so einen Hauch von Luxus in den oft nüchternen Arbeitsbereich.

Die Curver VERTO Abfallbehälter greifen den Metallic-Look auf und präsentieren sich in irisierendem Perlmuttblau, Perlmuttrosa und Perlmuttgrau. Dabei schützt die 360-Grad-Oberflächenversiegelung ohne Einsatz von Aluminium den Look nachhaltig und ermöglicht gleichzeitig das vollständige Recycling des Behälters.

>> Nachhaltig durch Langlebigkeit, Recycling, Verpackung und Transport

Nachhaltigkeit ist aber nicht nur durch Langlebigkeit gegeben, sondern auch durch den Einsatz von 70 Prozent recycelten Materialien bei der Herstellung der VERTO-Modelle, die zugleich zu hundert Prozent recycelbar sind (mit Ausnahme der Metallfeder).

Am meisten profitiert die Umwelt jedoch von der einzigartigen Faltbarkeit des Curver Neuzugangs, denn sie reduziert den Bedarf an Verpackungsmaterial und durch weniger Platzbedarf auch die Anzahl der Transporttouren.

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute, Infinity und Softex zu 70 % bis 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das „We Care“ Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden

Kontakt

Curver by Keter Germany GmbH

Cathrin Ferus

Steingrubenweg 11

91639 Wolframs-Eschenbach

01792164845



http://www.curver.com/deu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.