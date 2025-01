Curver präsentiert platzsparende Design-Innovationen auf der Ambiente 2025

7. – 11. 2. 2025 // Messegelände Frankfurt // Halle 9.2, Stand D30

Wolframs-Eschenbach, 28.01.2025 – Small is beautiful – und vor allem nachhaltig: Keter, einer der weltweit führenden Hersteller von Lifestyle-Kunststoffprodukten für Haus und Garten, präsentiert auf der Ambiente 2025 unter seiner Marke Curver ( www.curver.de) Produktneuheiten, die nicht nur durch ihr Design, sondern auch ihren geringen Platzbedarf in der Logistik überzeugen. Denn eine zunehmende Anzahl von ihnen werden im gefalteten Zustand geliefert – das spart Platz im Lager und Transporter und damit auch CO2-Emissionen und Ressourcen, da etliche Touren auf diese Weise eingespart werden können.

Auf 170 Quadratmetern erleben die Besucher am Curver-Messestand (D30, Halle 9.2) individuelle Abfall- und Aufbewahrungslösungen, nachhaltige Foodboxen und Wäscheaufbewahrungssysteme, die so stilvoll gestaltet sind, dass sie sich harmonisch in jede Wohnwelt einfügen. Highlights in diesem Jahr sind die neuen faltbaren VERTO Abfallbehälter im futuristischen Retrolook und die ebenfalls faltbaren KAYA-Aufbewahrungsboxen im klassischen Thonet-Design der Frühmoderne. Ergänzt wird das Sortiment durch eine brandneue Sommerkollektion für stilvolles Outdoor-Dining in drei pastelligen Trendfarben.

Produktneuheiten im Kurzüberblick

>> Kultige Curver Sommerkollektion in angesagten Trendfarben

In Hellblau, Hellgelb oder Pistazie präsentieren sich Kühlboxen, Camping-Sets, schicke Shopper und Reise-Foodbehälter-Sets fürs Haustier als die perfekten Sommer-Begleiter. Wecken schon am Point of Sale Emotionen und machen Lust auf unbeschwerte Stunden im Freien.

>> KAYA – faltbare Aufbewahrungsserie im Klassik-Design

Hier trifft Flexibilität auf zeitlose Ästhetik, denn KAYA ist die erste faltbare Aufbewahrungsserie und wurde im Thonet-Design entworfen. Dessen Markenzeichen ist das luftige Wiener Geflecht, das die Rückenlehnen der typischen Wiener Kaffeehausstühle ziert. Werden die Boxen nicht benötigt, lassen sie sich mit ein paar Handgriffen jederzeit zusammenklappen und platzsparend verstauen.

>> VERTO – der erste flach verpackte Abfallbehälter für eine grüne Logistik

Ein derzeit einzigartiges Abfallbehältermodell: VERTO kommt im Regal und beim Transport mit so wenig Platz aus, dass seine Verpackung nicht mehr als ein Pizzakarton beansprucht. Einmal beim Verbraucher angekommen, ist er innerhalb von einer Minute und ohne jegliches Werkzeug aufgebaut und einsatzbereit. Gleichzeitig überzeugt er mit einem markanten Design, das Retroform mit metallischen Trendfarben vereint.

Auf dem Messestand stehen für Gespräche unter anderem der neue Keter Germany Geschäftsführer Wouter Heijmann und Frank-Christian Hornig, Sales & Marketing Director Keter D/A/CH, bereit und zeigen außerdem im der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Secret Room, an welchen Zukunftsprodukten das Curver Designteam aktuell arbeitet.

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute, Infinity und Softex zu 70 % bis 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das „We Care“ Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden

