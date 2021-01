Curvy Fashion für Business & Homeoffice

Neu: PlusPerfekt Edition Business 20/21

Starke Frauen und Business Mode stehen im Fokus der PlusPerfekt Edition Business 20/21. Frauen, deren Lebenslauf von der Norm abweicht und die uns Mut machen, unseren eigenen Weg zu gehen. In exklusiven Interviews und Beiträgen berichten sie über Job, Karriere und Scheitern. Außerdem inspirierendes Expertenwissen und Karriere-Tipps von Profis. Denn auch wenn in Zeiten von Covid19 beruflich einiges nicht ganz so rosig aussieht, deine Zeit ist jetzt und sie ist viel zu wertvoll, um nicht deine Träume zu leben. Und natürlich gibt es für Curvys wieder jede Menge Business Mode, Fashion Inspirationen und Stylings rund um den perfekten Look fürs Business, Home Office und After Work.

PlusPerfekt gibt es erstmals auch als gedruckte Edition. Wir folgen damit erstmals dem vielfachen Leserinnenwunsch das ePaper auch zusätzlich als Printausgabe zu veröffentlichen. Jede unserer Editionen ist für uns etwas Besonderes und so soll auch die Printausgabe nicht einfach “nur” eine gedruckte Version unseres ePapers sein. Als Hommage und Wertschätzung unserer Leserinnen haben wir deshalb jedes Exemplar nummeriert und von Hand unterschrieben. Wir freuen uns, wenn die Edition nach dem Lesen einen würdigen Platz in deinem Büro, Bücherregal oder auf dem Coffee Table findet.

Vorbilder, von unseren Leserinnen nominiert

Welche Frauen inspirieren dich oder sind dir ein Vorbild. Von welchen dieser Frauen möchtest du mehr erfahren, das hatten wir unsere Leserinnen gefragt. Nominiert wurden Frauen mit spannenden Lebensläufen und untypischen Karrieren. Powerfrauen, die anderen Selbstvertrauen geben, sie anspornen oder besänftigen. Mit Art Director und Schauspielerin Hayley Hasselhoff, Unternehmerin und Model Angelina Kirsch, Vertragsmanagerin Stacy Krott, Wundercurves Co-Founder Nane Seitz, Head of Brand Verena Sponagel und der zweifachen Olympiasiegerin und Politikerin Kristina Vogel, stellen wir sechs von ihnen in exklusiven Gesprächen und ausdrucksstarken Bilderstrecken mit Business Mode näher vor.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

