Curvy Hula Hoop – Der Feelgood Fitness Trend

Schon 1959 begann der Siegeszug des kunterbunten Reifens. Wer Spaß an Bewegung hatte, versuchte sich an Hula Hoop. Von keinem Schulhof war der Reifen wegzudenken. Überall wurde gehullert bis es irgendwann absolut out war und die farbigen Reifen im Keller verstaubten. Seit dem Lockdown ist Hula Hoop nicht nur aus dem Dornröschenschlaf erwacht, sondern sogar zu einem Feelgood Fitness Trend mutiert. Gerade auch für Curvys.

Sollte dich der Trend bis jetzt noch nicht angesteckt haben, wird es höchste Zeit. Hilft er doch ein besseres Körpergefühl zu bekommen. Fast nebenbei wird die Bauchmuskulatur, die untere Rückenmuskulatur, der Beckenboden, die Oberschenkel, Unterschenkel und der Po trainiert. Außerdem wird die Kondition verbessert und das Koordinationsvermögen gesteigert.

> Fitness Workout mit Hula Hoop

Wie einfach das bei Anfängern und Fortgeschrittenen funktionieren kann zeigt ein neues Sport- und Trainingsprogramm mit der ausgebildeten Hula Hoop Trainerin Elli Hoop. In stylischen OceansApart Outfits zeigt sie Übungen, die du leicht bei dir daheim nachmachen kannst.

Fünf Tipps für alle, die mit dem Hullern durchstarten möchten

Tipp 1. Start slowly

Den Reifen für längere Zeit oben zu halten, ist nicht ganz so einfach, wie es scheint. Trainingseinheiten von drei bis fünf Minuten reichen für den Start, auch damit sich deine Haut an den Druck des Reifens gewöhnen kann. Diese Einheiten dann peu a peu steigern.

Alle weiteren Tipps und verschiedene Trainingsvideos für Anfänger und Fortgeschrittene Hula Hoop Fans findest du auf PlusPerfekt.de

