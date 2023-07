CX Festival 2023: Das ultimative Kundenerlebnis-Event?

Abseits langweilier Messehallen – ein neuartiges Event-Format, das die Branche verdient hat. Kundenerlebnisse sind wichtiger denn je.

Das CX Festival 2023 ist ein völlig neues Format für Customer Experience und AI. Viele Veranstaltungen für die Branche finden in langweiligen Messehallen oder großen Hotels statt und konzentrieren sich dabei auf die Messestände der Aussteller. Das CX Festival wählt hier einen völlig neuen Ansatz.

Vom 08.-10.09.2023 öffnen sich die Türen in Brandenburg für ein Event, welches noch lange in den Köpfen der Besucher*innen bleiben soll.

Die Themen Customer Experience (CX), Kundenservice, AI & Automation liegen dabei im Vordergrund. Nie waren Kundenzentrierung und Kundenerlebnisse so wichtig wie heute.

Das CX Festival 2023 bietet weit mehr als nur inspirierende Vorträge. Neben hochkarätigen Speakern von renommierten Unternehmen wie tesa, KOSMOS, Marley Spoon, Breuninger und ThyssenKrupp Rasselstein, erwarten die Teilnehmer interaktive Workshops wie Lego Serious Play und Build-a-robot, bei denen sie ihre kreative Seite entfalten und innovative Lösungen entwickeln können.

Abseits der Wissensvermittlung wird den Teilnehmern eine Vielzahl an erlebnisorientierten Aktivitäten geboten. Durch die gewählte Location direkt am See mit Strand und Wakeboard sorgen z.B. ein Ice-Cream-Truck für erfrischende Gaumenfreuden und DJ Rico Loop sorgt mit seiner einzigartigen Musikperformance für mitreißende Stimmung am Freitag.

„Das CX Festival 2023 ist ein Ort, an dem CX-Enthusiasten aufeinandertreffen, um nicht nur von erstklassigen Sprechern zu lernen, sondern auch um sich aktiv einzubringen und neue Perspektiven zu gewinnen. Wir bieten ein vielseitiges Programm, das den Austausch, die Inspiration aber auch den Spaß in den Vordergrund stellt. Es ist ein Event, das die Branche verdient hat!“, erklärt Robert Cwicinski, Veranstalter des CX Festivals.

Tickets für das CX Festival 2023 sind ab sofort unter cx-festival.com erhältlich. Das Festival bietet eine einzigartige Gelegenheit für Fachleute, Entscheidungsträger und Interessierte, sich mit führenden Unternehmen wie Störtebekker, Kapten & Son, GOT BAG und vielen anderen zu vernetzen und von ihren Erfahrungen zu lernen.

Neben dem Festival Pass (FR, SA, SO) gibt es auch einen Day Pass, welcher Eintritt für den Freitag ermöglicht. Für Früh-Anreisende öffnet das Gelände bereits am Donnerstag. Enthalten in den Tickets sind neben den Vorträgen und Workshops auch Speisen und Getränke. Da es ein Festival ist, gibt es als Unterkunft ebenso eine etwas andere Variante im Vergleich zu Hotels – Camping! Direkt auf dem Gelände ist ein Campingplatz und bietet somit die Möglichkeit direkt im Zelt oder im Camper zu übernachten. Im 10-15km Umkreis stehen außerdem einige Hotels und AirBnbs zur Verfügung, falls man sich mit dem Campen nicht ganz anfreunden kann. Durch die Nähe zu Berlin ist auch eine direkte Anreise möglich. Die S-Bahn Richtung Bernau benötigt rund 30min ab Berlin und ab S-Bahn Bernau stehen dann Shuttles für die Anreise zum Festivalgelände zur Verfügung.

Mehr Information findet man im Web (cx-festival.com), in den sozialen Medien (LinkedIn, Instagram, Facebook) sowie in der mobilen App auf iOS und Android.

„Endlich mal ein modernes Format, das sich traut, CX so unkonventionell zu behandeln, wie es die Disziplin verdient hat! Ich freue mich auf spannende Ideen, branchenübergreifende Gespräche und viel Spaß!“, so David Weber von billiger-mietwagen / Floyt mobility.

Leafworks ist eine moderne Beratung mit dem Ziel die CX (Customer Experience) von Unternehmen im DACH-Raum auf das nächste Level zu bringen. Mit einem recht kleinen Team beraten Sie weltweit bekannte Unternehmen in den Bereichen Customer Journey, Customer Experience, Digitalisierung und Automation.

Kontakt

Leafworks GmbH

Robert Cwicinski

Travestieg 2

22851 Norderstedt

+494069638696



https://leafworks.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.