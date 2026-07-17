Cyberangriff auf Unternehmen und Selbständige: Soforthilfe durch Rechtsanwälte für Cyberkriminalität

Cyberexperten prognostizieren einen Anstieg der Online-Kriminalität und Online Anlagebetrugsfällen in den kommenden Jahren und eine wachsende Zahl von Tätern, die ihre Identität hinter erfundenen Persönlichkeiten verbergen. Experten erwarten eine steigende Schadensfrequenz und ein zunehmendes Betrugsrisiko für Unternehmen und Anleger, auch und u.a. bedingt durch die Erleichterung krimineller Aktivitäten durch künstliche Intelligenz. Dazu zählen z.B. synthetische Identitäten.

Globalität, Anonymität und Zuständigkeit der deutschen Strafverfolgung

Bei Cyberangriffen sitzen Täter oft im Ausland, nutzen VPN-Dienste, Anonymisierungsnetzwerke und gestohlene Identitäten. Das führt häufig zu der vorschnellen Einschätzung, man könne „sowieso nichts machen“. Strafrechtlich gilt aber nicht nur das Recht des Staates, in dem der Täter sitzt. Nach den allgemeinen Regeln des Strafgesetzbuchs, insbesondere zu Tatort und Auslandstaten, kann deutsches Strafrecht auch dann greifen, wenn der Angriff von außen erfolgt, der Erfolg aber hier in Deutschland eintritt, also Ihr Vermögen oder Ihre IT-Systeme betroffen sind. Die deutschen Ermittlungsbehörden arbeiten zudem mit ausländischen Behörden zusammen und können über internationale Rechtshilfe Wege eröffnen, um Hintermänner zu identifizieren.

Erste Schritte für Betroffene nach einem Cyberangriff

Wenn Sie einen Angriff bemerken, kommt es zunächst auf schnelles und überlegtes Handeln an. Sichern Sie Beweise: Fertigen Sie Screenshots von Fehlermeldungen, Sperrbildschirmen, Mails oder Chats an und notieren Sie Zeiten und Auffälligkeiten. Ändern Sie umgehend Passwörter betroffener Konten, nutzen Sie starke, individuelle Kennwörter und – wenn möglich – die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Informieren Sie Ihre Bank, Zahlungsdienstleister oder Plattformbetreiber, wenn Konten oder Zahlungen betroffen sind, damit Buchungen geprüft oder gestoppt werden können. Parallel sollten Sie IT-Fachleute oder den Administrator hinzuziehen, damit Logfiles und Systemzustände gesichert werden, bevor sie von automatischen Prozessen überschrieben werden.

Strafanzeige, Strafantrag und Rolle der Polizei

Der nächste Schritt ist regelmäßig die Strafanzeige bei der Polizei. Diese können Sie persönlich, schriftlich oder teilweise auch online erstatten. Für einige IT-bezogene Delikte – etwa Datenveränderung oder Computersabotage – verlangt das Gesetz zusätzlich einen Strafantrag des Verletzten, damit die Tat verfolgt werden kann; dieser Antrag muss innerhalb einer bestimmten Frist gestellt werden. Je strukturierter und vollständiger Ihre Unterlagen sind, desto leichter fällt es den Ermittlern, Ansatzpunkte zu finden und zum Beispiel IP-Adressen, Zahlungsströme oder Account-Nutzungen nachzuvollziehen.

Wir unterstützen unsere Mandanten regelmäßig dabei, die Anzeige juristisch und technisch so aufzubereiten, dass die Ermittlungsbehörden effizient arbeiten können.

Synthetische Identitäten

Synthetische Identitäten entstehen durch die Kombination erfundener Identitäten mit echten Daten wie Kreditkartennummern, Postadressen, Mailkonten, Telefonnummern.

Diese Daten werden häufig durch Datenlecks beschafft und im Darkweb gehandelt

Methoden, mit denen Betrüger falsche Identitäten erschaffen:

✅ Vollständig synthetische Identitäten, die gänzlich erfunden sind

✅ Eine Kombination verschiedener existierender Identitäten

Synthetische Identitäten werden immer häufiger zur Einrichtung von Kundenkonten oder Beantragung von Kreditkarten genutzt, da das Risiko entdeckt zu werden geringer ist als bei der Verwendung gestohlener echter Identitäten.

Im Bankwesen kommt es vor, dass Täter synthetische Identitäten nutzen, um Maultier-Konten für Geldwäsche einzurichten, ohne dass es ein direktes Opfer gibt.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) für Phishing-Mails und die Erstellung von Schadsoftware verstärkt diese Bedrohungen weiter, was zu erhöhten finanziellen Schäden für Betroffene führen kann.

Die jährlichen Schäden durch Cyberkriminalität erreichen schätzungsweise Milliardenhöhe mit steigender Tendenz. Zusätzlich erschwert das Fehlen eines effektiven, international anerkannten Standards zur Identitätsprüfung die Bekämpfung dieser Art von Kriminalität.

Moderner Anlagebetrug ist mittlerweile hochprofessionell, differenziert und international vernetzt, mit professioneller Kommunikation und gezielter psychologischer Einflussnahme gestaltet und ausgeübt – weit entfernt von spontanen Einzeltaten. Dieser Umstand wird von den Betroffenen zunehmend unterschätzt.

Besonderheiten für Unternehmen und Selbständige

Für Unternehmen, Freiberufler und Selbständige hat ein Cyberangriff oft weitreichendere Folgen als für Privatpersonen. Neben dem unmittelbaren Vermögensschaden drohen Ausfallzeiten, Reputationsschäden und gegebenenfalls auch datenschutzrechtliche Konsequenzen, wenn Kundendaten betroffen sind. In vielen Branchen bestehen zudem vertragliche oder gesetzliche Pflichten zur IT-Sicherheit und zur Meldung von Sicherheitsvorfällen, etwa gegenüber Aufsichtsbehörden oder Geschäftspartnern. Unternehmen sollten daher bereits im Vorfeld Notfallpläne erarbeiten, Zuständigkeiten klären und Dokumentationsprozesse etablieren, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Im Nachgang des Angriffs ist eine rechtliche und technische Aufarbeitung sinnvoll, um Haftungsrisiken zu minimieren und die eigene Sicherheitsarchitektur zu verbessern.

Zivilrechtliche Ansprüche: Schadensersatz und Unterlassung

Neben der Strafverfolgung geht es vielen Mandanten verständlicherweise darum, ihren finanziellen Schaden ersetzt zu bekommen. Je nach Konstellation kommen Schadensersatzansprüche gegen den Täter in Betracht. Erstattungsfähig können nicht nur der unmittelbare Vermögensabfluss, sondern auch Aufwendungen zur Schadensbeseitigung sein, zum Beispiel IT-Dienstleister, Wiederherstellung von Daten oder eigener Arbeitsaufwand. In vielen Fällen bietet sich zusätzlich ein Unterlassungsanspruch an, mit dem der Täter verpflichtet wird, bestimmte Zugriffe oder Veröffentlichungen zu unterlassen, etwa bei der Nutzung gestohlener Daten oder beim weiteren Eindringen in Systeme.

Fazit: Warum frühzeitige anwaltliche Unterstützung entscheidend ist

Cyberangriffe sind für Betroffene belastend, technisch komplex und rechtlich vielschichtig. Wer unüberlegt handelt oder zu lange abwartet, riskiert den Verlust wichtiger Beweise und verschenkt rechtliche Möglichkeiten. Eine frühzeitige Beratung ermöglicht es, die richtigen Prioritäten zu setzen: IT-Sicherheit stabilisieren, Beweise sichern, Strafanzeige und gegebenenfalls Strafantrag stellen, zivilrechtliche Ansprüche vorbereiten und Fristen wahren. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Interessen gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft, Tätern und beteiligten Unternehmen strukturiert und mit Nachdruck zu vertreten. Wenn Sie von einem Cyberangriff oder Computerbetrug betroffen sind oder Verdachtsmomente haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden, um in einem persönlichen Gespräch das weitere Vorgehen zu klären.

Wenn Sie feststellen, dass Sie Opfer eines Cyberangriffs oder eines Kapitalanlagebetrugs geworden sind, es ist essenziell, unverzüglich juristischen Beistand in Anspruch zu nehmen. Die Kanzlei KSR bietet spezialisierte Unterstützung im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts sowie des Kapitalanlage- und Kapitalmarktrechts, um Beweise zu sichern, Strafanträge korrekt zu stellen und Ihre Schadensersatzansprüche im Adhäsionsverfahren durchzusetzen.

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Wir beraten und vertreten seit mehr als 20 Jahren Privatpersonen und Unternehmen deutschlandweit vor allen Amtsgerichten, Landgerichten und Oberlandesgerichten.

Die Kanzlei KSR bietet rechtliche Beratung für betroffene Kapitalanleger und Investoren als auch für Anlagebetrugsopfer an, um ihre finanziellen Verluste zu minimieren und Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Mit spezialisiertem Fachwissen und einem effizienten Team aus Rechtsanwälten für Anlagebetrug, IT-Forensikern und Ermittlern ist es durchaus möglich, Anlegern, die finanziellen Schaden erlitten haben, zu helfen.

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Als Fachanwaltskanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht sind wir seit über 20 Jahren auf die strategische Beratung und Vertretung von Mandanten in allen Fragen der Vermögensanlage im Kapitalanlagerecht spezialisiert. Unabhängig davon, ob wir unsere Mandanten bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen wegen fehlerhafter Anlageberatung bei geschlossenen Fondsanlagen, Anleihen, Genussrechte oder Nachrangdarlehen begleiten oder in Fällen des Anlagebetrugs bei Kapitalanlagen aller Art die Rechte unserer Mandanten wahrnehmen, steht für uns die individuell am Einzelfall ausgerichtete hochqualifizierte und vorausschauende persönliche Beratung unserer Mandanten unter Einbeziehung aller Chancen und Risiken sowie wirtschaftlicher Gesichtspunkte im Vordergrund.

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