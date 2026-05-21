Cybermobbing in sozialen Netzwerken verstehen

Cybermobbing ist längst kein Randphänomen mehr, sondern eine der zentralen Herausforderungen digitaler Kommunikation. Der Sammelband „Cybermobbing in sozialen Netzwerken. Gefahren, Prävention und Interventionen“, erschienen im Juli 2024 bei GRIN, beleuchtet Ursachen, Erscheinungsformen sowie konkrete Präventions- und Interventionsansätze aus wissenschaftlicher Perspektive.

Digitale Medien sind fester Bestandteil des Alltags – insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Doch mit den Chancen sozialer Netzwerke wachsen auch die Risiken. Cybermobbing kann Betroffene rund um die Uhr erreichen, anonym erfolgen und enorme psychische Belastungen verursachen. Der Sammelband „Cybermobbing in sozialen Netzwerken“ nimmt diese Problematik umfassend in den Blick und zeigt, wie sehr sich klassische Mobbingstrukturen in den digitalen Raum verlagert haben. Wissenschaftlich fundiert und praxisnah bietet das Buch einen Überblick über Definitionen, Akteursrollen und Folgen digitaler Gewalt.

Gefahren erkennen, Handlungskompetenz stärken

In mehreren Beiträgen analysieren die Autorinnen und Autoren typische Formen von Cybermobbing, darunter Beleidigungen, Bloßstellungen oder das Verbreiten privater Inhalte. Anhand realer Fallbeispiele wird deutlich, wie eng Online- und Offline-Welt miteinander verknüpft sind und welche Dynamiken Täter, Opfer und Mitläufer entwickeln. Neben psychologischen und sozialen Auswirkungen werden auch rechtliche Rahmenbedingungen thematisiert.

Der Sammelband richtet sich an Studierende, Pädagog:innen, Lehrkräfte, Sozialarbeiter:innen sowie an alle, die sich beruflich oder privat mit Medienkompetenz und Gewaltprävention befassen. Mit einem klaren Fokus auf Prävention und Intervention liefert das Buch wertvolle Impulse für Schule, Familie und Bildungspolitik und trägt dazu bei, Cybermobbing nicht nur zu verstehen, sondern aktiv entgegenzuwirken.

Das Buch ist im Juli 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-04975-4)

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1493303

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