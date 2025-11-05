Cyberrisiken auf Rekordniveau – neues Vergleichsportal für besseren Schutz gestartet

Mit der Plattform www.cyberversicherung-finden.de gibt es nun ein spezialisiertes Vergleichsportal, das Unternehmen bei der Suche nach der passenden Cyberversicherung unterstützen will.

Cyberrisiken auf Rekordniveau – Vergleichsportal will Unternehmen besseren Schutz ermöglichen

Berlin, 5. November 2025 – Die Zahl digitaler Angriffe auf Unternehmen in Deutschland steigt auf nie dagewesene Werte. Nach Schätzungen von IT-Forschern infizieren sich monatlich mehrere tausend Firmen mit Schadsoftware. Experten sprechen von mehr als drei Millionen neu identifizierten Schadprogrammen – pro Monat. Der jährliche Schaden für die deutsche Wirtschaft geht mittlerweile in die Milliarden. Weltweit soll Cyberkriminalität nach neuesten Prognosen ab 2025 sogar einen Schaden von über zehn Billionen Dollar verursachen.

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen werden zum Ziel von Hackern. „Früher waren solche Angriffe die Ausnahme, heute kann es jede Firma treffen“, bilanziert der Versicherungsmakler Thomas Dewein. Besonders perfide: Betrugs- und Schadsoftware kommt häufig als E-Mail getarnt. Wird ein unbedacht geöffneter Link geklickt oder ein Dateianhang aktiviert, kann dies für das betroffene Unternehmen IT-Ausfälle, Datenverluste und erhebliche Folgekosten bedeuten.

Vergleichsportal soll Auswahl erleichtern

Mit der Plattform www.cyberversicherung-finden.de gibt es nun ein spezialisiertes Vergleichsportal, das Unternehmen bei der Suche nach der passenden Cyberversicherung unterstützen will. Das Prinzip ist einfach: Mit wenigen Klicks beantworten Nutzer einen Online-Fragebogen zur Größe und IT-Risikosituation ihres Betriebs. Das System blendet anschließend passende Tarife von mehr als 50 Versicherungsgesellschaften ein.

„Transparenz und einfache Bedienbarkeit stehen im Mittelpunkt“, erklärt ein Sprecher des Portals. Erstmals ist es möglich, Policen zu Kosten, Leistungen, Eigenbehalten und Assistance-Diensten direkt gegenüberzustellen. Die Plattform arbeitet nach dem Maklermodell – die Beratung ist kostenlos und unabhängig. Erst bei Abschluss eines Vertrags fällt eine Provision an, die direkt von den Versicherern finanziert wird.

Versicherer reagieren auf Bedrohung mit neuen Produkten

Laut Branchenanalysten wächst das Angebot an speziellen Cyberversicherungen seit Jahren – der Wettbewerb zwischen den Anbietern nimmt deutlich zu. Viele Policen decken nicht nur den klassischen Schaden durch Hackerangriffe, sondern auch Betriebsunterbrechungen, Kosten für Datenwiederherstellung, Krisenkommunikation, Rechtsberatung und Schadenersatzforderungen ab. Inzwischen gibt es sogar Unterstützung bei der Analyse von Vorfällen oder beim präventiven Training der Belegschaft.

„Wichtig ist eine individuell passende Versicherungssumme, denn die Risiken unterscheiden sich je nach Geschäftsmodell“, rät Dewein. Der Portalbetreiber empfiehlt, vor Vertragsabschluss die eigenen Risiken mithilfe des Online-Fragebogens sorgfältig bewerten zu lassen.

Häufige Fragen im Überblick

Der Portalbetreiber verweist auf einen umfangreichen FAQ-Bereich, in dem die wichtigsten Fragen rund um Cyberversicherungen beantwortet werden: Was ist überhaupt versichert? Welche Kosten werden übernommen? Wie läuft ein Schadenfall ab? Die Nutzung des Vergleichs sowie die persönliche Fachberatung sind dabei für Interessenten unverbindlich und kostenfrei.

Ausblick

Angesichts zunehmender Angriffe und steigender Schäden rechnen Branchenexperten damit, dass Cyberversicherungen zum Pflichtbaustein firmeninterner Präventionskonzepte werden. Plattformen wie cyberversicherung-finden.de wollen hier Transparenz schaffen und mehr Unternehmen zum Handeln motivieren.

