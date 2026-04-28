Cybersicherheit im Fokus: HiScout auf dem NIS-2-Congress 2026

Berlin, 28.04.2026 – HiScout, einer der führenden Anbieter integrierter GRC-Softwarelösungen, nimmt am NIS-2-Congress 2026 am 12. und 13. Mai in Frankfurt teil. Dort zeigt der Experte, wie Unternehmen die Anforderungen der europäischen NIS-2-Richtlinie strukturiert und effizient realisieren können. Die Veranstaltung bringt Unternehmen, Entscheidungsträger und führende Experten zusammen, um die praktische Umsetzung der Richtlinie zu diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Strategien zur Stärkung der Cyberresilienz, regulatorische Anforderungen sowie konkrete Lösungsansätze.

Für viele Unternehmen ist die NIS-2-Richtlinie weiterhin eine Herausforderung. Neue regulatorische Vorgaben, erweiterte Meldepflichten und strengere Anforderungen an Risikomanagement und Sicherheitsmaßnahmen erhöhen den Handlungsdruck deutlich. Gleichzeitig erschweren historisch gewachsene IT-Strukturen, fragmentierte Tools und manuelle Prozesse eine durchgängige und nachvollziehbare Umsetzung der Anforderungen.

Aus diesem Grund sind Unternehmen gefordert, Informationssicherheit, Risikomanagement und Compliance nicht isoliert zu betrachten, sondern im Zusammenspiel mit Geschäftsprozessen und regulatorischen Vorgaben ganzheitlich zu steuern.

NIS-2 als Treiber für integrierte Sicherheitsstrategien

HiScout adressiert diese Herausforderungen mit einer zentralen GRC-Plattform, die Informationssicherheitsmanagement (ISMS), Risikomanagement, Business Continuity Management und Datenschutz in einer Lösung vereint. Ziel ist es, Unternehmen bei der strukturierten Umsetzung der NIS-2-Anforderungen zu unterstützen, redundante Prozesse zu vermeiden und eine transparente, revisionssichere Dokumentation sicherzustellen.

„Mit der NIS-2-Richtlinie steigt der Druck auf Unternehmen, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen systematisch und nachweisbar umzusetzen“, sagt Silke Menzel, Consultant Projektmanagement bei HiScout. „Unternehmen benötigen deshalb Lösungen, die sie nicht nur bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen unterstützen, sondern gleichzeitig Transparenz schaffen und Prozesse effizient gestalten.“

Vom Excel-Chaos zur revisionssicheren NIS-2-Umsetzung

Ein besonderes Highlight auf dem NIS-2-Congress ist der Workshop von Silke Menzel am 13. Mai von 13:10 bis 14:10 Uhr. Unter dem Titel „Wer Excel für NIS-2 nutzt, hat den Audit-Trail schon verloren“ zeigt sie praxisnah, warum klassische Excel-Lösungen den steigenden regulatorischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Verteilte Tabellen, unklare Versionen und manuelle Copy-Paste-Prozesse führen schnell zu fehlender Transparenz und werden im Audit zum echten Haftungsrisiko.

Durch den Workshop sollen Unternehmen einen Einblick erhalten, wie sie Audits künftig deutlich entspannter begegnen können, indem sie Compliance nicht nur dokumentieren, sondern aktiv, strukturiert und effizient steuern.

Interessierte Teilnehmer des NIS-2-Congress sind eingeladen, sich vor Ort über die Ansätze von HiScout zu informieren und sich mit den Experten auszutauschen.

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM, HiScout BCM und HiScout Auditmanagement und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com

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