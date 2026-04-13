CYBICS bringt IT-Sicherheitsverantwortliche zusammen

Neue Plattform für praxisnahe Cybersecurity.

Bochum, 13.04.2026 – Zehn Ausgaben, kontinuierliche Weiterentwicklung und ein klarer Fokus auf die Praxis: Die CYBICS erreicht einen Meilenstein und unterstreicht ihren Anspruch als Plattform für aktuelle Herausforderungen der IT-Sicherheit.

Die CYBICS findet am 10.-11. Juni 2026 in Bochum statt und ist als zweitägige Konferenz angelegt, die bewusst Raum für vertiefte Inhalte, Austausch und praxisnahe Workshops bietet.

Cyberangriffe nehmen zu, regulatorische Anforderungen steigen und mit der NIS2-Richtlinie rückt IT-Sicherheit endgültig in den Fokus der Unternehmensverantwortung. Für viele Organisationen bedeutet das: Bestehende Strukturen müssen hinterfragt und Sicherheitsmaßnahmen neu gedacht werden. Genau hier setzt die CYBICS an. Die Konferenz in Bochum dient als Plattform für Austausch, Einordnung und praxisnahe Perspektiven rund um Cybersecurity im Unternehmenskontext. Ausrichterin ist die isits AG International School of IT Security, die seit Jahren für Weiterbildung und Wissenstransfer im Bereich IT-Sicherheit steht.

Mit einem klaren Fokus auf den Mittelstand bringt die CYBICS IT-Leitungen, CISOs, Entscheiderinnen und Entscheider sowie Expertinnen und Experten aller Branchen aus der Praxis zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht einzelne Tools oder Produkte, sondern die entscheidende Frage: Wie lässt sich IT-Sicherheit nachhaltig in Organisationen verankern?

„Die meisten Unternehmen haben heute nicht das Problem fehlender Technologien, sondern fehlender Strukturen. Ohne klare Prozesse, Verantwortlichkeiten und eine gelebte Sicherheitskultur bleibt IT-Sicherheit Stückwerk“, sagt Guiseppe Zano, Business Developer der isits AG International School of IT Security. „Genau hier setzt die CYBICS an und schafft Raum für den Austausch über das, was in der Praxis wirklich zählt.“

Das Besondere: Die CYBICS setzt bewusst auf echte Einblicke statt theoretischer Ansätze. Speaker teilen Erfahrungen aus ihrem Arbeitsalltag, berichten über Herausforderungen, Fehlentscheidungen und Lösungswege. Damit entsteht ein realistisches Bild der aktuellen Sicherheitslage in Unternehmen. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Workshops, in denen Teilnehmende konkrete Ansätze direkt vertiefen können. Für die Teilnahme erhalten sie ein offizielles Teilnahmezertifikat der isits AG International School of IT Security, das sich zudem mit ISACA CPE Punkten für die weitere berufliche Fortbildung anrechnen lässt.

Inhaltlich greifen die Workshops zentrale Herausforderungen der Praxis auf. So wird im Bereich Krisenkommunikation bei Cyber-Angriffen vermittelt, wie Unternehmen im Ernstfall strukturiert kommunizieren, Stakeholder einbinden und regulatorische Anforderungen sicher erfüllen. Ergänzend adressiert der Workshop zu AI Threat Modeling neue Bedrohungsszenarien im Kontext von Künstlicher Intelligenz und zeigt, wie Risiken frühzeitig identifiziert und systematisch bewertet werden können.

Gerade für Unternehmen im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen bietet die CYBICS damit eine zentrale Anlaufstelle für Austausch und Vernetzung rund um IT-Sicherheit.

Gleichzeitig richtet sich das Format an alle, die Cybersecurity nicht nur technisch, sondern ganzheitlich betrachten wollen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, zu Speakern und Inhalten finden Sie unter:

Zur Konferenzseite

Die isits AG International School of IT Security wurde im Jahr 2001 gegründet und zählt heute zu den führenden Weiterbildungs- und Konferenzanbietern im Umfeld der IT-Sicherheit und Informationssicherheit. Unser Angebot richtet sich an Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.

Seit Jahren arbeitet die isits AG erfolgreich mit der Ruhr-Universität Bochum und dem Horst Görtz Institut zusammen und ist anerkannter Seminaranbieter der Zertifizierungsstelle PersCert TÜV. Alle Dozent/innen und Referent/innen der isits AG sind ausgewiesene Experten auf ihrem Fachgebiet und in der Praxis gefragte Berater für Informationssicherheit und IT-Sicherheit.

Firmenkontakt

International School of IT Security

Birgitte Baardseth

Huestr. 30

44787 Bochum

+ 49 234 92 7898-14



https://www.is-its.org/

Pressekontakt

International School of IT Security

Carolin Feth

Huestr. 30

44787 Bochum

+ 49 234 92 7898-14



https://www.is-its.org/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.