D1 Theorieprüfung bestehen: Minibus gezielt vorbereiten

Digitale Vorbereitung auf die Theorieprüfung Kategorie D1 (Minibus) in der Schweiz

Die Theorieprüfung für die Kategorie D1 richtet sich an Personen, die Kleinbusse mit bis zu 16 Sitzplätzen inklusive Fahrer führen möchten. Sie wird häufig unterschätzt, da die Anforderungen deutlich über die Inhalte der Kategorie B hinausgehen.

e.driver Professional bietet eine strukturierte Möglichkeit, sich gezielt auf die Theorieprüfung der Kategorie D1 vorzubereiten. Das digitale Lernprogramm unterstützt eine praxisnahe und effiziente Vorbereitung auf die spezifischen Anforderungen der Minibus-Theorieprüfung.

Im Fokus stehen Themen wie Verkehrsrecht, technische Grundlagen, Sicherheitsvorschriften sowie die Verantwortung im Personentransport. Diese Inhalte sind entscheidend für den sicheren Einsatz von Kleinbussen im privaten und beruflichen Umfeld.

Zusätzliche Regelungen machen die Kategorie D1 besonders interessant: Wurde die D1-Prüfung nach 2003 absolviert, kann auf Antrag der Eintrag für die berufsmässige Personenbeförderung (BPT Code 129) prüfungsfrei im Führerausweis erfolgen. Ebenso kann bei bestandener C1-Prüfung auf Antrag der Eintrag für D1 sowie BPT Code 109 erfolgen. Solche Zusammenhänge zeigen, wie wichtig ein fundiertes Verständnis der Vorschriften ist.

e.driver Professional kombiniert sehr prüfungsnahe Testfragen mit umfangreichem, illustriertem Lektionsmaterial. Während viele Lernprogramme primär auf das Lösen von Fragen setzen, wird hier zusätzlich Wert auf das Verständnis der Inhalte gelegt.

Für die Kategorie D1 stehen über 570 prüfungsnahe Testfragen mit Expertenkommentaren sowie ergänzende Lektionen zur Verfügung. Diese decken die relevanten Themenbereiche ab und ermöglichen eine gezielte und strukturierte Vorbereitung.

Ein adaptives Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und hilft dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen und zu schliessen.

Zu den zentralen Merkmalen von e.driver Professional für die D1-Theorieprüfung gehören

über 570 sehr prüfungsnahe Testfragen für die Kategorie D1

illustriertes Lektionsmaterial zur vertieften Wissensvermittlung

praxisnahe Vorbereitung auf typische Prüfungssituationen

laufende Aktualisierung der Inhalte

adaptives Lernsystem zur individuellen Lernsteuerung

Zugriff via Web und App für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung Kategorie D1:

D1 Theorieprüfung Minibus vorbereiten

Eine Übersicht über alle Kategorien ist verfügbar unter:

Vorbereitung auf Bus-, LKW-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.

Kontakt

Walter Systems AG

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Morgenstrasse 129

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