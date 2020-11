Neun neue DAB+ Geräte von XORO

DAB + für jeden Bedarf

Buxtehude, Deutschland. Die MAS Elektronik AG erweitert das Produktportfolio um neun DAB+ Geräte für die Nutzung zuhause und unterwegs. Die Geräte liefern alle glasklare rauschfreie DAB+ Soundqualität. Vom High-End Alleskönner bis zum Mini-Kompaktgerät ist alles dabei. Die Geräte sind in diversen Größen und Designs erhältlich – da ist auf jeden Fall etwas Passendes für jeden Geschmack dabei. Interessant sind auch die zwei Geräte zum Nachrüsten, die wir im Programm haben. So kommen Sie mit geringem Aufwand im Auto und zuhause in den Genuss von DAB+.

DAB Zuhause

XORO HMT 420 ist ein WLAN-Internetradio mit FM- und DAB-Sendersimulation.

XORO HMT 500 Pro ist eine Microanlage mit Internetradio, CD Player, DAB+ und UKW-Radio.

XORO HMT 600 ist eine Microanlage mit Internetradio, CD Player, DAB+, UKW-Radio und Spotify Connect.

XORO DAB 700 IR ist ein WLAN-Stereo-Internetradio mit DAB+, UKW-Radio und Spotify Connect.

DAB Unterwegs

XORO DAB 142 ist ein kompaktes DAB Radio mit optionalem Batteriebetrieb

XORO DAB 150 IR ist ein WLAN-Internetradio mit eingebautem Akku

XORO DAB 250 IR ist ein WLAN-Stereo-Internetradio mit DAB+, PODCAST Funktion, Spotify Connect und optionalem Batteriebetrieb

DAB Nachrüsten

Im Auto: XORO DAB 55 ist ein Autoradio-Adapter mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und FM-Transmitter

Zuhause: XORO HFT 440 ist ein digitaler WLAN-HiFi Tuner mit WLAN- und DAB+/UKW-Antenne als Ergänzung für die bestehende Stereo Anlage

Alle Informationen zu den DAB+ Produkten finden Sie auf unserer Webseite xoro.de – DAB Radios

Preise und Verfügbarkeit

Verfügbarkeit: alle Modelle sind ab sofort verfügbar

Unverbindliche Preisempfehlung:

DAB Zuhause

XORO HMT 420

UVP: 69 €

XORO HMT 500 Pro (Microanlage mit CD-Player)

UVP: 139 €

XORO HMT 600 (Microanlage mit CD-Player)

UVP: 179 €

XORO DAB 700 IR

UVP: 149 €

DAB Unterwegs

XORO DAB 142

UVP: 39 €

XORO DAB 150 IR

UVP: 79 €

XORO DAB 250 IR

UVP: 89 €

DAB Nachrüsten

XORO DAB 55 (Digitalradio-Adapter fürs Auto)

UVP: 69 €

XORO HFT 440 (WLAN-HiFi Tuner mit DAB+)

UVP: 199€

Bei Fragen nach technischen Spezifikationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an unsere Pressestelle (presse@mas.de).

Bei Fragen zu Preisen und Lieferzeiten wenden Sie sich bitte an den Vertrieb (vertrieb@mas.de)

MAS Elektronik AG

Firmensitz in Buxtehude

Unternehmensgröße: 30 Mitarbeiter aus Vertrieb, Technik, Produktmanagement, Marketing und Finance

Exportregionen Deutschland und EU

Seit 1999 sind wir im Bereich Home-Entertainment mit der Eigenmarke XORO erfolgreich im Markt. Was unser Unternehmen ausmacht, ist die Vielfalt und die gewisse Eigenständigkeit, neue Innovationen und Reaktionen des Marktes genau einzuschätzen und darauf zu reagieren.

Kontakt

MAS Elektronik AG

Swantje Grundmann

Weidegrund 3

21614 Buxtehude

041618002455

swantje.grundmann@mas.de

http://www.xoro.de

