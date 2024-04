DACH-Region: Kampagnenmanagement exklusiv von Enghouse

Der Contact-Center-Spezialist bietet eine kostenfreie zweimonatige Testphase für eine Komplettlösung inklusive Predictive Dialer an.

Leipzig, 10. April 2024 – Seit annähernd zehn Jahren hat sich ELSBETH als flexible und benutzerfreundliche Outbound-Lösung auf dem deutschsprachigen Contact-Center-Markt bewährt. Jetzt bietet Enghouse Interactive exklusiv für den deutschsprachigen Raum ELSBETH als Komplettsystem an – nicht nur für Outbound-Kampagnen, sondern auch zur Steuerung von Inbound-Aktivitäten, einschließlich Predictive Dialer.

Egal ob es um ein smartes Kampagnenmanagement geht, um das zentrale Management verschiedenster Kommunikationskanäle oder um die vollautomatisierte Qualitätssicherung und Echtzeit-Sprachanalyse – die Softwarelösung ELSBETH von Enghouse Interactive überzeugt Kunden in Konzernen und mittelständischen Unternehmen ebenso wie Marktforscher.

Exklusiv für den deutschsprachigen Raum gibt es jetzt ELSBETH als Komplettlösung – für alle Inbound- und Outbound-Aktivitäten, inklusive Predictive Dialer.

Deutschsprachigen Nutzern steht die neue ELSBETH-Lösung ab sofort als Testversion kostenfrei für zwei Monate zur Verfügung. Einzig die Telefoniekosten werden je nach Aufwand separat ausgewiesen.

So profitieren Test-Nutzer von der deutschsprachigen ELSBETH-Software:

– Kostenfreie Lizenz für 2 Monate.

– Für bis zu 25 Agenten.

– Vollständiger Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich Predictive Dialer und Kampagnenmanagement.

– Umfangreiches Einführungstraining durch Enghouse-Experten.

Folgende Vorteile bietet ELSBETH:

– Effizienzsteigerung. Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Vereinfachte Erfassung von Kundendaten aller Art.

– Intelligente Verwaltung. Administration von Telesales- und Telemarketing-Kampagnen sowie Terminvereinbarungen, inklusive Predictive Dialer.

– Skalierbarkeit und Flexibilität. Problemlose Integration in Contact-Center-Umgebungen unterschiedlichster Größe und Anforderungen.

– Dezentrale Standorte. Anbindung dezentraler Dienstleister an ein zentrales System. So wird die Zusammenarbeit in virtuellen Teams via Internet problemlos möglich.

– Umfangreiche Berichterstattung. Leistungsstarkes Berichtswesen zur detaillierten Auswertung von Kampagnen.

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Natascha Skeries

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+43 91 14 01 843



https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36



https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse