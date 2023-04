Daddys Eiscafe kommt ins Weimar Atrium

Daddys Eiscafe übernimmt das ehemalige Un Angelo Eiscafe im Weimar Atrium. Das neue Ambiente wie auch das neue Konzept sollen in Zukunft die Eis und Kaffee Liebhaber überzeugen. Die Eröffnungsfeier findet am 12.05.2023 um 12 Uhr statt.

,,Das Sortiment wird ergänzt und es soll zukünftig auch Frühstück geben“

So die Unternehmensführung. Der Laden ist zudem mit reichlich Sitzplätzen im Innen und Außenbereich ausgestattet. Das Design bleibt jedoch noch streng geheim.

,,Es wird viele neue Kaffee Getränke geben „

Ebenfalls wurde angekündigt, das Sortiment um neue Produkte zu erweitern. So soll zukünftig neben den klassischen Eissorten und Bechern auch ausgefallene Sorten und Waffeln angeboten werden. Die Betreiber möchten auch das vegane Sortiment stärker Ausbauen.

Bei der Sortimentserweiterung soll ebenfalls auf die Wünsche der Kunden

eingegangen werden.

,,Wir laden Sie herzlich ein, über die Neueröffnung unseres ,,Daddys‘ Eiscafe zu berichten. Wir würden uns freuen, Sie bei der zu diesem Anlass geplanten Eröffnungsfeier am 12.05.2023 um 12 Uhr persönlich vor Ort zu begrüßen. Unser Eiscafe befindet sich im Weimar Atrium Obergeschoss,,

Daddys Eiscafe

Daddy s ist eine Marke der PHILEX Brands UG (haftungsbeschränkt) & Co KG diese ist ein Tochterunternehmen der in Jena ansässiges Tochter der PHILEX Unternehmensgruppe.

Die Unternehmensgruppe fand seinen Anfang als Start-up in Bad Köstritz. Gegründet von 2 jungen Männern, Herrn Alexander Seliger und Herrn Philipp Weiler, wurde es mit der Prämisse den Menschen etwas Gutes zu tun immer weiter ausgebaut.

Die Unternehmensgruppe steht in Mitten der Wirtschaft. Mit einem breiten Spektrum an Angeboten und Unternehmenszweigen überzeugen wir weltweit Kunden aller Art.

Gestartet mit einem einzigen einfachen Donut Geschäft bis hin zum übergreifenden Filialsystem und E-Commerce Handel in verschiedenen Branchen.

Durch die Beteiligung an Start-ups und anderen Projekten geben wir unser umfangreiches Wissen an Gründer weiter und unterstützen mit finanziellen Mitteln den Aufbau neuere Unternehmen.

