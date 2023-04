Dafür gehe ich ins Reformhaus®

ipanema2c inszeniert aufmerksamkeitsstarke POS-Kampagne

Die Zusammenarbeit von ipanema2c und der ReformAlliance geht weiter. So sind ab Frühjahr 2023 zahlreiche POS-Aktivitäten für über 500 Reformhäuser® in Deutschland und Österreich geplant. Die ersten Motive kommunizieren das Thema Naturkosmetik und starten noch im April. In überraschender Optik setzt die ganzjährig angelegte Kampagne den Fokus auf den qualitativen und psychologischen Mehrwert, den der Einkauf heute im Reformhaus® bietet. Begleitend finden zahlreiche digitale Maßnahmen statt. Mehr Informationen: ipanema2c.de

Die Marke Reformhaus® ist agil und dynamisch.

„Sinnvolles und nachhaltiges Einkaufen ist heutzutage keine Frage der persönlichen Perspektive, sondern wird mehr und mehr zum gesellschaftlichen Selbstverständnis“, erklärt Ralf Andereya, Geschäftsführer Konzept & Kreation bei ipanema2c. Die agile und dynamische Neuausrichtung, mit der die ReformAlliance – kurz RAL – seit ihrer Gründung die Marke Reformhaus® nach vorn entwickelt, setzt in diesem Sinne inhaltlich auf bestehende Werte, die visuell neu interpretiert werden. Der Claim „Dafür geh´ ich ins Reformhaus®“ bestätigt Bestandskunden und spricht in gleicher Weise die Handlungsmotive potenzieller Neukunden an. Die Kampagne präsentiert dies aktivierend und ergänzt damit bereits bestehende Produktkampagnen.

Themenfokussiertes Marketing wird zum nachhaltigen Erfolgsfaktor.

Für die Folgemonate sind übergeordnete Reformhausthemen angedacht, die markenprägend am POS eingesetzt und seitens der RAL-Mitglieder auch über digitale Kanäle neue Aufmerksamkeit schaffen werden. „In allen Reformhaus®-Produkten steckt der gelebte Marken-Anspruch sowie die Haltung und das Leistungsversprechen unserer gut geschulten Reformhaus®-Mitarbeitenden“, weist ReformAlliance-Geschäftsführer Dirk Stolpmann auf den strategischen Ansatz des themenfokussierten Marketings hin. Die Mitglieder der RAL sehen darin den zentralen Faktor für langfristigen Erfolg. Aufgrund der besonderen Historie ist das Reformhaus® hier glaubwürdiger als seine Konkurrenten: Die Marke beweist ihre Qualität seit 1887 mit einem einzigartigen Sortiment und lebt am POS eine nachhaltige fachliche Beratung. Als Absender wirkt das Reformhaus® für seine Kundinnen und Kunden wie ein Gütesiegel, auf das sie sich auch in Zukunft verlassen können – und zwar mehr denn je. Weitere Infos: ipanema2c.de

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

