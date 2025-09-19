Dagsmejan launcht Travel- und Loungewear-Kollektion

München, September 2025 Ob Businessclass, Citytrip oder Wochenend-Auszeit: Die neue Reise- und Loungewear Kollektion des Schweizer Sleepwear-Label Dagsmejan vereint Funktionalität mit elegantem Flair. Innovative, weiche Materialien, reduzierte Schnitte und durchdachte Details sorgen dafür, dass man unterwegs wie auch zu Hause stilvoll gekleidet ist – und sich dabei rundum wohlfühlt.

Dagsmejan ist bekannt für innovative High-Tech Sleepwear. Mit der neuen Reise- und Loungewear-Kollektion verbindet das Unternehmen erstmals seine bewährte Materialkompetenz mit stilvollen, alltagstauglichen Designs.

Luxuriöses Tragegefühl – für Stadt, Flugzeugkabine oder Sofa

„Mit der neuen Kollektion für Frauen und Männer bringen wir das bewährte Dagsmejan-Gefühl aus dem Schlafzimmer in die Welt hinaus und schaffen funktionale Mode für den Alltag und unterwegs. Unser Anspruch: Höchster Komfort trifft auf mühelosen Stil“, sagt Catarina Dahlin, Mitgründerin von Dagsmejan.

Die atmungsaktiven, temperaturregulierenden Stoffe fühlen sich auf der Haut angenehm kühl oder wohlig warm an – je nach Umgebung. Die doppelseitige Materialkonstruktion aus glatter Eukalyptusfaser aussen und weicher Bio-Baumwolle innen sorgt für ein luxuriöses Tragegefühl – ob auf Langstreckenflügen oder beim Wochenend-Trip.

Smart bis ins Detail

Luxuriös weich und atmungsaktiv: Eine innovative doppelseitige Konstruktion mit glattem, kühlendem Micro-Lyocell (aus botanischer Cellulose) auf der Aussenseite für einen hochwertigen Look – und weicher, zertifizierter Bio-Baumwolle auf der Innenseite für ein angenehmes, hautfreundliches Tragegefühl.

Temperaturausgleichend: Der Stoff wirkt kühlend bei Wärme und angenehm wärmend bei Kälte – ideal für wechselnde Klimazonen und Kabinenbedingungen auf Reisen.

Easy Care und knitterarm: Durch die Kombination aus Konstruktion und funktionalem Fasermix entsteht ein pflegeleichtes Material mit reduzierter Faltenbildung – für einen stets gepflegten, formstabilen Look auch unterwegs. So sieht man auch direkt aus dem Koffer frisch aus.

Bewegungsfreiheit: Vier-Wege-Stretch für maximale Flexibilität – perfekt für lange Reisetage oder zum bequemen Entspannen.

Praktische Details für unterwegs: Durchdachte Reissverschlusstaschen bieten sicheren Stauraum für Pass, Handy, Kopfhörer & Co. – praktisch, diskret und reisetauglich.

Stilvoll reisen, entspannt ankommen – mit der neuen Travel- und Lounge Kollektion von Dagsmejan.

Preise

Travel T-Shirt Women EUR 139,90

Travel Long Pants Women EUR 159,90

Travel Zip Jacket Women EUR 199,90

Travel T-Shirt Men EUR 139,90

Travel Long Pants Men EUR 159,90

Travel Zip Jacket Men EUR 199,90

Dagsmejan – Wissenschaftlicher Ansatz trifft nachhaltige Performance

Dagsmejan wurde 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer in Zürich gegründet. Das Label vereint funktionale Schlafbekleidung, abgestimmt auf unsere physiologischen Schlafbedürfnisse, nachhaltige Produktion in Europa und wissenschaftlich fundiertes Produktdesign. Mittlerweile ist Dagsmejan in fast 100 Ländern erhältlich und wurde 2023 von der Financial Times als das am schnellsten wachsende Unternehmen der Schweiz ausgezeichnet.

Der Markenname „Dagsmejan“ stammt aus dem Schwedischen und beschreibt das erste Gefühl von Wärme und Licht nach einem langen Winter – ein starkes Bild für die Mission des Unternehmens: Schlaf als Schlüssel für neue Energie, mentale Klarheit und körperliche Gesundheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dagsmejan.de

