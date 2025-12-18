Dahm International Consulting: Networking-Abend zeigt Wege aus Arbeitsmarkt-Einbruch durch Selbstständigkeit

Dr. Johanna Dahm: Über 50 Top-Entscheider diskutieren Chancen und Risiken

Dr. Johanna Dahm: Exklusiver Kreis trifft sich in Frankfurt – Über 50 Top-Entscheider diskutieren Chancen und Risiken von Neugründung und Unternehmertum in Deutschland.

Am gestrigen Abend lud Dr. Johanna Dahm, Geschäftsführerin des Frankfurter Beratungshauses Dahm International Consulting, ausgewählte Geschäftsleute aus ganz Deutschland zu einem exklusiven Networking-Event in die Mainmetropole ein. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Selbstständigkeit und Business neben dem Beruf zur Absicherung gegen Finanz- und Arbeitsmarktkrise beitragen können – ein Thema mit höchster Relevanz: denn Massenentlassungen und „Hire and Fire“ Kultur wüten in Deutschland und Europa.

Zahlen zur Selbstständigkeit in Deutschland

Laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts sind rund 4,3 Millionen Menschen in Deutschland selbstständig, davon etwa 1,5 Millionen als Solo-Selbstständige. Besonders bemerkenswert: Jährlich gründen etwa 300.000 Menschen ein neues Unternehmen, davon überleben jedoch nur etwa 40 % die ersten fünf Jahre. Umso wichtiger sind fundierte Strategien und Netzwerke, wie sie auf der Veranstaltung vermittelt wurden. Dagegen stehen 41% und mehr Beschäftigte, die bis 2030 laut Unternehmens-Aussagen ihren Job verlieren und entweder gar nicht oder durch künstliche Intelligenz ersetzt werden.

Impulse von Top-Referenten

Die Gäste erhielten wertvolle Einblicke von renommierten Experten: der ehemalige RKW-Geschäftsführer Tobias Bühnemann, international ausgezeichneter Architekt für den öffentlichen Sektor, hat sich für die Gründung des eigenen Büros erst mit Mitte 50 entschieden. Der Düsseldorfer Preisträger betonte, dass eigene unternehmerische Freiheit langfristiger Planung und Beratung bedarf.

DFL Ex-Kommunikationleiter Marcel Friederich war 11 Jahre angestellt. Heute engagiert er sich für Inklusion und hat gerade sein erstes Buch auf den Markt gebracht. Die Themen Diversität und soziale Verantwortung adressiert er über die Sportbranche hinaus und ist v.a. an Schulen aktiv. Auch er plante den Wechsel in die Selbständigkeit über längeren Zeitraum und mit Beratern.

Susanne Ruth, Apothekerin und Gesundheits-Expertin, Radiomoderatorin und Mentalcoach aus dem Raum Hanau, teilte ihre Erfahrungen als Multi-Unternehmerin und verwies auf die wachsende Bedeutung der Selbstführung und Resilienz. Darum hat die zweifache Mutter auch ein Yoga- und Pilatesstudio eröffnet – ebenso mit Sparringspartnern.

Anne Schmidt betonte, dass die Erfolgs-Abhängigkeit von Unternehmen vor allem in deren Skalierbarkeit liege. Die Vicepresident HR ist erst jüngst zu Able-Eye gewechselt und trotz vollem Kalender extra aus Leipzig angereist. Mit den Gästen diskutierte sie auch den Einfluss von Leadership und Talentmanagement auf schnelle und nachhaltige StartUps von der Gründungsphase zum GrownUp.

Praktischer Austausch und Networking

An interaktiven Stationen tauschten sich die über 50 geladenen Gäste über aktuelle Trends, Ängste und Chancen der Gründerszene aus. Unternehmerin Johanna Dahm, selbst mehrfache Gründerin, Bestseller-Autorin, prämierte Expertin für Business-Entscheidungen und Entwicklung, ferner Initiatorin des Abends unterstrich: „Unternehmensgründung erfordert ein Zielbild, Entschlusskraft, Risikoaffinität. Neben einem guten Business Modell bedarf es Durchhaltevermögen als Schlüssel zum Erfolg. Dabei brauchen wir immer auch ein unterstützendes Umfeld, um uns mit Gleichgesinnten zu vernetzen und von den Besten zu lernen.“ Dahm selbst arbeite über 25 Jahre vorrangig für Grossunternehmen und Organisationen. Sie wird ab 2026 ihre Leistung allerdings nur noch Einzelentscheidern und StartUps zur Verfügung stellen. Im Zuge dessen lobte sie auch die Leistungsstarke von Business Frauen wie Marion Sulzmann (Galerie Arp, Hanau) und Mareile Blendl (Morph! Düsseldorf).

Selbstlernkompetenz stärken

Highlight des Abends: Johanna Dahm nutzte die exklusive Atmosphäre, um gemeinsam mit ihrer Producerin Daniela Egbivwie zwei brandneue Kurs-Programme vorzustellen – speziell entwickelt für Intrapreneure und Entrepreneure. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem größten Lernanbieter LinkedIn Learning extra zum Event gelauncht und bieten praxisnahe Tools für alle, die im Unternehmen oder als Gründer:in innovative Wege gehen möchten. Zusammen mit der weltweit erfolgreichsten Lernplattform produzierte Dahm bereits zwölf Online-Kursen zu Themen wie Führung, Entscheidungsmanagement und Business-Development. Dahm dazu „Meine Absicht ist es, mich überflüssig zu machen – nach der Devise: Verschenke dein Wissen, verkaufe nur dein Können. Hat der Kunde ein gutes Vorwissen, können wir gleich auf einem ganz anderen Level fortfahren. Das spart Zeit, Geld und Nerven“.

Fazit: Durchdachtes Tun eröffnet Chancen

Die Veranstaltung zeigte: Selbstständigkeit bietet enormen Gestaltungsspielraum. Die Chancen sind vielfältig und eine wertvolle Ergänzung der eigenen Laufbahn – aber nur mit der richtigen Planung und einem starken Netzwerk. Für viele Teilnehmer war der Abend ein wichtiger Grundstein, eigene Ideen zu vertiefen und Businessmodelle kennen zu lernen. Sie fühlten sich ermutigt, den nächsten Schritt in Richtung unternehmerische Freiheit zu wagen. Dahm betont, dass weder Erfolg noch Business im Alleingang erreicht werden und stellt darum das weltgrösste Mentoren-Netzwerk MentorMe.Org vor. Die Unternehmerin agiert selbst als Begleiterin erfolgreicher Unternehmer, hat aber auch selbst Ratgeber für verschiedene Geschäfts- und Lebensbereiche: „ohne diese wäre ich nicht da, wo ich jetzt stehe“.

Über Dahm International Consulting

Das Beratungsunternehmen von Dr. Johanna Dahm unterstützt seit 2001 Entrepreneure und etablierte Unternehmen in Entscheidungsprozessen sowie mit strategischer Expertise und praxisnahem Business Modeling weltweit. Ab 2026 nutzen interessierte Mandantinnen und Mandanten bitte das Bewerbungsformular auf der Homepage des Unternehmens.

