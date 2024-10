Daikin unterstützt die Woche der Wärmepumpe 2024

Energieeffiziente und klimafreundliche Heizlösungen im Fokus

Daikin, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Wärmepumpen- und Klimatisierungslösungen, unterstützt die Woche der Wärmepumpe 2024, die vom 4. bis zum 10. November deutschlandweit mit lokalen Aktionen und mit einer Vielzahl an digitalen Angeboten stattfindet. Die Veranstaltungsreihe, die von einem Bündnis aus rund 30 regionalen Agenturen und Institutionen umgesetzt wird, bietet viele Informationsangebote, die sowohl Fachleuten als auch Endverbrauchern den Zugang zu den Vorteilen und der Funktionsweise von Wärmepumpen erleichtern. Daikin ist deutschlandweit bei einzelnen Regionalveranstaltungen mit den Daikin Infomobilen vor Ort und informiert über die Möglichkeiten des Heizens mit Luft-Wasser- und Luft-Luft-Wärmepumpen.

Ziel der Woche der Wärmepumpe ist es, das Bewusstsein für energieeffiziente und klimaschonende Heizsysteme zu schärfen, die eine zentrale Rolle bei der Energiewende und der Erreichung der Klimaziele spielen. Daikin unterstützt dieses Anliegen und beteiligt sich aktiv mit eigenen Informations- und Beratungsangeboten. Wärmepumpen sind die Schlüsseltechnologie, um die CO-Emissionen im Gebäudesektor zu reduzieren und den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen.

Die Wärmepumpe ist die zukunftssichere Heizung

„Angesichts der steigenden Gaspreise ist jetzt der ideale Zeitpunkt, auf Wärmepumpen umzusteigen“, sagt Martin Krutz, Geschäftsführer der Daikin Airconditioning Germany GmbH. „Die geplanten Preissteigerungen durch Erhöhung der Gasnetzentgelte, wie es mehrere Netzbetreiber angekündigt haben, sowie der steigende CO2-Preis für Öl und Gas machen deutlich, dass sich Investitionen in neue fossile Heizungen langfristig auch finanziell nicht mehr lohnen. Wärmepumpen bieten eine zukunftssichere Alternative, die nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel schont.“

„Wir sind stolz darauf, im Rahmen der Woche der Wärmepumpe unser Engagement für innovative und umweltfreundliche Heiztechnologien zeigen zu können. Mit unseren Wärmepumpen bieten wir effiziente Lösungen für sowohl Neubauten als auch die Modernisierung von Bestandsgebäuden an – und das für Ein- und Mehrfamilienhäuser“, erklärt Martin Krutz. Ein Beispiel hierfür ist das Daikin Energiemodul, das als Plug-&-Heat-Lösung speziell für die serielle energetische Heizungssanierung von Mehrfamilienhäusern entwickelt wurde. Das Daikin Energiemodul wird vorinstalliert geliefert und enthält die gesamte Anlagentechnik für eine zentrale Heizwärme- und Warmwasserbereitung basierend auf Luft-Wasser-Wärmepumpen. Dadurch werden Sanierungszeiten und -kosten erheblich reduziert.

Daikin Infomobile deutschlandweit bei der Woche der Wärmepumpe vor Ort

Daikin ist im Zuge der Aktionswoche mit mehreren Daikin Infomobilen deutschlandweit auf Informationsveranstaltungen, bei denen Experten aus dem Hause Daikin technische Details sowie Fördermöglichkeiten vorstellen und auf individuelle Fragen eingehen. Interessierte können sich die neuesten Luft-Wasser und Luft-Luft-Wärmepumpen von Daikin im Infomobil anschauen.

Einen Überblick über die Veranstaltungen mit dem Daikin Infomobil finden Sie im Daikin Veranstaltungskalender: https://www.daikin.de/de_de/privatkunden/veranstaltungen/endkundentage.html

Informationen zur Woche der Wärmepumpe und zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.wochederwaermepumpe.de

Daikin Airconditioning Germany GmbH

Die Daikin Airconditioning Germany GmbH mit Sitz in Unterhaching bei München vertreibt hochwertige, energieeffiziente Heizsysteme, Wärmepumpen sowie Klimaanlagen für Privatmarkt, Gewerbe und Industrie. Für den gewerblichen Bereich bietet Daikin zudem Produkte für Normal- und Tiefkühlung sowie Lüftungsanlagen und Kaltwassersätze an.

