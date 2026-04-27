Heim-Art vereint Portraits, Kulinarik und gelebte Leidenschaft

Die Österreichische Literaturgesellschaft präsentiert mit „Daily Passion – Leben in der Südsteiermark. Portraits & Rezepte“ ein außergewöhnliches Buchprojekt, das die Schönheit, Kultur und Lebensart einer der genussreichsten Regionen Österreichs eindrucksvoll einfängt.

Das Werk der Autorinnen Heidi Schlatte und Martina Schmid ist weit mehr als ein klassisches Bild- oder Kochbuch. Es verbindet authentische Portraits regionaler Persönlichkeiten mit traditionellen und modernen Rezepten und schafft so einen einzigartigen Zugang zur Südsteiermark. Die Leserinnen und Leser erleben Menschen nicht nur in ihrem Alltag, sondern auch in ihren Träumen, Leidenschaften und Geschichten.

Im Mittelpunkt stehen die sanften Hügel, sonnenverwöhnten Weinberge und die tief verwurzelte Verbindung von Natur, Kultur und Kulinarik. Das Buch öffnet Türen zu Häusern und Herzen der Menschen und zeigt eindrucksvoll, wie Tradition und Genuss im Alltag gelebt werden.

Begleitet werden die Portraits von einer Vielzahl regionaler Rezepte – von klassischen Spezialitäten bis hin zu kreativen Neuinterpretationen. So wird die Südsteiermark nicht nur sichtbar, sondern auch schmeckbar gemacht.

Das kreative Duo hinter dem Projekt vereint Fotografie, Text und Gestaltung zu einem stimmungsvollen Gesamtkunstwerk. Ihre Zusammenarbeit steht für Neugier, Leidenschaft und eine gemeinsame Vision, die Region authentisch und emotional erlebbar zu machen.

Mit einem hochwertigen Bildband-Charakter und einer klaren inhaltlichen Linie richtet sich „Daily Passion“ an Genießer, Reisefreunde und Liebhaber regionaler Kultur gleichermaßen.

Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich.

Bibliografische Daten:

-Titel: Daily Passion – Leben in der Südsteiermark. Portraits & Rezepte

-Autorinnen: Heidi Schlatte & Martina Schmid

-Verlag: Österreichische Literaturgesellschaft

-Preis: 54,90 EUR (A), 53,30 EUR (D), 55,00 CHF

-Weitere Informationen: www.literatur-gesellschaft.at

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