DAITRON Schaltnetzteil beschleunigt Inbetriebnahme mobiler Ultraschallprüfanlagen der GMH Prüftechnik GmbH

Nürnberg, den 25. März 2021 – Safety First: Die STL Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de), seit 6 Jahren offizieller Distributor des japanischen Highend- Netzteileherstellers Daitron, unterstützt die Nürnberger GMH Prüftechnik GmbH mit Ultra-Low-Noise Schaltnetzteilen bei der Optimierung mobiler Hohlwellenprüfanlagen, mit der Radsatzwellen an Zügen auf etwaige Mängel hin überprüft werden. Dank ihres minimalen Ripple & Noise von gerade mal 10mVss sind diese Netzteile gerade in mobilen Systemen der ideale Ersatz für Trafo-Lösungen. Das spart Platz und Gewicht bei weiterhin sehr hoher Messqualität.

Dazu Christian Deffner, Experte für Entwicklung und E-Technik bei GMH: “Das Vorgängernetzteil war auch sehr hochwertig und für Industrieanwendungen spezifiziert, hatte aber dennoch ein Ripple & Noise von ca. 150mV. Das hat sich leider im Signal bemerkbar gemacht. Mit Prüfanlagen garantieren wir unseren Kunden einen hohen SNR ( Signal-Rausch-Abstandsverhältnis) was eine sehr gute Signalqualität zur Folge hat. Dafür mussten wir vorher immer zusätzlich entstören, was zeitaufwendig und natürlich auch entsprechend teuer war. Zeit, die wir jetzt einsparen. Die Inbetriebnahme erfolgt jetzt schneller und unkomplizierter “.

Übersprechen wird vermieden

Eingesetzt werden die Daitron Schaltnetzteile zur Stromversorgung von Messkomponenten und direkt im Schaltschrank für den steuerungstechnischen Teil der mobilen Hohlwellenprüfanlage. Diese wird zum einen von Radsatzwellen-Herstellern zur Qualitätssicherung bei der finalen Kontrolle End-of-Line genutzt oder zur regelmäßigen Überprüfung direkt durch Betreiber von Schienenfahrzeugen. Dabei wird die Hohlwellenprüfanlage vom Prüfer manuell von Rad zu Rad bewegt, um jede Radwelle dort mittels Ultraschalltechnik auf Haarrisse, Fehlereinschlüsse oder andere Unregelmäßigkeiten hin zu überprüfen.

In der Maschine verlaufen die hochfrequenten Nutzsignalleitungen konstruktionsbedingt eng parallel zu Sensor – und Motorleitungen. Die Herausforderung bestand darin, möglichst wenig Übersprechen zu generieren und damit die Nutzsignale zu verfälschen. Neben umfänglichen Abschirmmaßnahmen haben die Daitron Ultra-Low-Noise Schaltnetzteile hier ganz speziell dazu beigetragen ein Übersprechen auf ein absolutes Minimum zu begrenzen, weil sämtliche Bauteile mit bestmöglicher Spannungsqualität versorgt werden.

Deutliche Zeiteinsparung bei Maschineninbetriebnahme

In den mobilen GMH Hohlwellenprüfanlagen kommen Daitron Schaltnetzteile in den Leistungen 50W und 300W zum Einsatz. Als Resultat bleibt die mobile Hohlwellenprüfanlage auch mit der Schaltnetzteiltechnologie eine Prüfeinrichtung mit höchster Genauigkeit und liefert zuverlässige Ergebnisse bei der Überprüfung von Schienenfahrzeugen. Durch die Low-Ripple-Schaltnetzteile können viele Stunden bei der Maschineninbetriebnahme sowie Gewicht und Platz eingespart werden. Durch den geringen Ripple und minimiertes Übersprechen können Messdaten unverfälscht ausgewertet werden.

Schon seit über drei Jahren setzen die GMH Ingenieure auf Daitron. Und das nicht nur wegen des geringen Ripple and Noise, erklärt Deffner von GMH weiter: “Auch das geringe Gewicht und die sehr kompakte Bauform waren für uns sehr wichtig. Schließlich muss der Prüfer die Anlage aus eigener Kraft schieben können – manchmal einen ganzen Zug entlang. Da spielen ein paar Kilogramm mehr oder weniger eine große Rolle”. Im Vergleich zur klassischen Kombination aus Linearnetzteil und Trafo ist die Daitron-Lösung bis zu dreimal platzsparender und bis zu fünfmal leichter

Über GMH

Die GMH Prüftechnik GmbH ist Hersteller für hochwertige Prüfanlagen mit Sitz in Nürnberg und gehört zur global agierenden Georgsmarienhütte. Wir liefern mechanisierte, halbautomatische und vollautomatische Prüfanlagen für ein breites Feld von Anwendungen in der Stahl- und stahlverarbeitenden Industrie, im Schienenverkehr und für zahlreiche weitere Anwendungsgebiete der Industrie. Hier tragen unsere Prüfanlagen maßgeblich zur Qualitätssicherung und -kontrolle bei – sowohl in der Produktion als auch im mobilen Einsatz. Wenn es die Anwendung erfordert, kombinieren wir auch verschiedene Prüfverfahren (Ultraschall, Wirbelstrom) in einer Anlage – immer mit der Zielsetzung das optimale Zusammenspiel der Faktoren Prüfergebnis, Qualität und Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

www.gmh-prueftechnik.de

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

