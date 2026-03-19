DALI Alliance auf der Light + Building 2026: DALI+ setzt neue Impulse

Digitale Lichtsteuerung im Fokus der Weltleitmesse in Frankfurt am Main

Frankfurt, 19. März 2026 – Die Light + Building zeigte in diesem Jahr deutlich, wohin sich der Lichtmarkt bewegt: Die drahtlose, interoperable Beleuchtungssteuerung ist ein zentraler Faktor für die Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit von Gebäuden. Entsprechend war am Messestand der DALI Alliance das digitale Protokoll DALI+ ein gefragtes Thema. Die globale Branchenorganisation registrierte ein großes Interesse an DALI+ mit Thread, die eine standardisierte, IP-fähige und kabellose Kommunikation ermöglicht. Ein Highlight war zudem die Verleihung der diesjährigen DALI Lighting Awards für internationale Leuchtturmprojekte, die innovativ DALI-basierte Beleuchtungssysteme integrieren.

Gebäude von heute erheben Daten, um zu messen, zu reagieren und sich dem Bedarf ihrer Nutzer anzupassen. Die zunehmende Integration von Gebäudesystemen verlangt nach Lösungen, die flexibel, skalierbar und herstellerübergreifend kompatibel sind. Genau hier kann DALI+ helfen. Die Technologie verbindet die bekannten Stärken des DALI-Ökosystems, Interoperabilität, präzise Lichtsteuerung, Energieeffizienz, mit der Freiheit eines drahtlosen Mesh-Netzwerks. Für viele Besucher des Messestands der DALI Alliance auf der Light + Building 2026 war besonders relevant, dass DALI+ keine Insellösung ist, sondern bestehende DALI-Installationen erweitern und sich in moderne IP-Infrastrukturen integrieren lässt. „DALI+ mit Thread kann helfen, eine Antwort auf neue Anforderungen im Gebäudebetrieb zu finden und die Lücke zwischen traditionellen kabelgebundenen und kabellosen Technologien zur Beleuchtungssteuerung zu schließen, wobei wir an unserem Grundsatz der Interoperabilität, Standardisierung und Zertifizierung festhalten“, sagt Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance.

Viele Fachgespräche drehten sich um konkrete Einsatzszenarien: Nachrüstungen in Bestandsgebäuden, hybride Installationen von bewährten kabelgebundenen DALI-Systemen ergänzt mit DALI+ und die Integration in Gebäudemanagementplattformen. „Wir haben ein besonders starkes und wachsendes Interesse an DALI+ festgestellt. Zudem haben wir gute Gespräche mit potenziellen neuen Mitgliedern geführt und auch mit bestehenden Mitgliedern, die DALI+-Produkte auf den Markt bringen möchten“, zieht Drosihn Bilanz. Auch das große Interesse vieler Medienvertreter vor Ort unterstreicht diesen Eindruck.

DALI Lighting Awards

Bei der gut besuchten Verleihung der renommierten DALI Lighting Awards am DALI-Stand spiegelte sich die Dynamik rund um DALI-basierte Lichtsteuerungen wider. Das anhaltende weltweite Wachstum von DALI zeigt sich auch an der Rekordzahl an Einreichungen, die sich fast verdreifacht hat. Auszeichnungen in 13 Gewinnerkategorien und drei Sonderpreise veranschaulichen, wie DALI in realen Projekten Mehrwert schafft. Alle Gewinner finden Sie unter www.dali-alliance.org/awards2026

IP-basiert, interoperabel und zunehmend drahtlos

Insgesamt kamen rund 2.000 Aussteller und mehr als 140.000 Fachbesucher aus 143 Ländern auf das Frankfurter Messegelände. „Die Besucherzahlen schienen geringer zu sein als bei der vorherigen Messe, wobei am ersten und letzten Tag weniger Andrang herrschte, was teilweise auf regionale Reisebeschränkungen zurückzuführen war. Dennoch konnten wir durchweg ein starkes Interesse an DALI und eine solide Präsenz unserer Mitglieder verzeichnen“, sagte Drosihn. Mit Blick auf die Zukunft hofft Drosihn auf eine noch stärkere Beteiligung von Lichtdesignern am DALI-Stand. Inhaltlich hat die weltweit führende Fachmesse jedoch ein klares Signal gesendet: Die Zukunft der Lichtsteuerung ist interoperabel und zunehmend IP-basiert oder drahtlos.

Über DALI Alliance

Die DALI Alliance ist die globale Branchenorganisation für DALI-basierte Lichtsteuerungen. Das gemeinnützige und offene Konsortium von Beleuchtungsunternehmen weltweit hat es sich zum Ziel gesetzt, den Markt für Lichtsteuerungslösungen mit dem standardisierten DALI-Protokoll (Digital Addressable Lighting Interface) auszubauen.

Die Allianz wurde als Reaktion auf die Forderung der Lichtindustrie nach einem unabhängigen Zertifizierungsprogramm gegründet, bekannt als DALI-2. Eine DALI-2-Produktzertifizierung verspricht eine deutlich bessere Interoperabilität und Funktionalität. Das Konsortium entwickelt Testspezifikationen, mit denen Unternehmen ihre Produkte auf Einhaltung der DALI-2-Anforderungen prüfen können. Haben diese den DALI-2-Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen, dürfen sie das DALI-2-Logo tragen.

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