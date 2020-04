Damenschuhe 42 – das vielfältige Angebot bei schuhplus

Stylische Damenschuhe von schuhplus für jede Jahreszeit

Frauen mit Schuhgröße 42 befinden sich gerade so an der Grenze zwischen Standardschuhgröße und Übergröße. Dennoch gibt es viele Marken, bei denen bei Schuhgröße 41 Schluss ist. Außerdem sind Modelle in 42 in vielen Läden oft schnell ausverkauft, sodass der Schuhkauf sehr stressig sein kann. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen haben Frauen mit dieser Schuhgröße hingegen keine Probleme. Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen führt ein riesiges Sortiment Damenschuhe 42. Dazu gehören Modelle in verschiedenen Stilrichtungen, sodass für jeden Typ Frau und für jeden Anlass das passende Modell dabei sein dürfte. Praktischerweise können die Schuhe alle ganz bequem online bestellt werden.

Gute Qualität und schnelle Lieferungen

schuhplus bietet Damenschuhe 42, die nicht nur die richtige Schuhgröße haben, sondern die auch mit einer erstklassigen Qualität, einem hohen Tragekomfort und einem modischen Design überzeugen können. Erhältlich sind Ballerinas, Stiefeletten, High Heels, Sandaletten und viele andere Modelle von zahlreichen Marken. Die Designs variieren zwischen lässig und sportiv, klassisch und elegant und trendstark und extravagant. Hinzu kommt, dass die Schuhe rasend schnell geliefert werden. Die meisten Bestellungen verlassen noch am gleichen Tag das Lager und sind so schon am nächsten oder übernächsten Tag bei der glücklichen Kundin. Lieferungen in das europäische Ausland dauern hingegen ein klein wenig länger. Kundinnen, die die Damenschuhe 42 vor dem Kauf gerne anprobieren möchten, haben die Möglichkeit in einem der drei Ladengeschäfte von schuhplus vorbeizuschauen. Kommen Sie am Firmensitz in Dörverden vorbei oder besuchen Sie die Filialen in Kaltenkirchen und im Saterland.

Stylische Damenschuhe 42 von schuhplus für jede Jahreszeit

Wer schon den nächsten Strandurlaub geplant hat oder sich einfach nur für den Sommer in Deutschland eindecken möchte, findet bei schuhplus jede Menge luftig leichter Damenschuhe 42. Neben lässigen Sandalen und Zehentrennern, stehen auch feminine Sandaletten mit filigranen Absätzen und verspielte Ballerinas zur Verfügung. In der Übergangszeit können Damen mit Schuhgröße 42 hingegen zu sportiven Sneakern oder zu stylischen Boots greifen, während für den Winter gefütterte Schuhe zur Verfügung stehen. Zum Ende jeder Saison lohnt sich auch ein Blick in den SALE. Dort können viele Modelle deutlich reduziert bestellt werden, sodass der Online Shop auch für Frauen mit knappem Budget eine gute Option ist.

Passendes Zubehör für Damenschuhe in Größe 42

Damit Frauen mit Schuhgröße 42 bei schuhplus alles finden, was sie für ihre Schuhe brauchen, gibt es im Online Shop außerdem jede Menge praktisches Zubehör zu entdecken. Erhältlich sind beispielsweise Pflegemittel und Schuhformer, aber auch Einlegesohlen in Übergrößen können bestellt werden. Abgerundet wird das Sortiment durch Socken und Schnürsenkel.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

