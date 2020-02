Damenschuhe 44 in vielfältiger Auswahl bei schuhplus

Zarte und feminine Modelle für Damen beim Übergrößenhändler

Frauen mit Schuhgröße 44 können meist nur auf ein sehr beschränktes Angebot zurückgreifen. Ab Größe 42 aufwärts sinkt die Auswahl meist drastisch, sodass es manchmal sehr schwer ist, ein Paar zu finden, das zum Anlass passt oder dem eignen Geschmack entspricht. schuhplus hat sich bereits vor 16 Jahren dazu entschieden dem ein Ende zu setzen. Das Unternehmen hat sich mittlerweile zu Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen entwickelt und bietet seinen Kundinnen so eine riesige Auswahl an Damenschuhen in Größe 44. Hier werden Frauen jedes Alters fündig. Das Sortiment reicht von femininen und zarten Schuhmodellen über klassische und zeitlose Varianten bis hin zu richtig lässigen und manchmal sogar rockigen Schuhen.

Damenschuhe 44 – zarte und feminine Modelle

Schlanke Formgebungen, helle Farben und verspielte Muster sorgen für eine feminine Ausstrahlung und sind die perfekte Wahl für alle Frauen, die sich gerne von ihrer weiblichen Seite zeigen. Praktische Alltagsbegleiter sind beispielsweise schmale Ballerinas in sanften Pastellfarben. Verziert mit einer Schleife oder einer künstlichen Blüte wirken sie besonders feminin. Dazu passt ein Blümchenkleid oder eine Kombination aus einer Skinny Jeans und einer Volantbluse. Wer seine Beine strecken möchte, kann aber auch zu glamourösen High Heels greifen. Die passen hervorragend zu langen Abendroben oder zu modischen Cocktailkleidern.

Lässige und rockige Damenschuhe 44 für coole Looks

Rockige Boots mit breiter Plateausohle und auffälligen Schnallen liegen momentan voll im Trend. Sie sind ein echtes Fashion-Statement und bieten sich als Stilbruchelement zu einem Kleid an. Sie können aber auch gut mit einer schwarzen Jeans, einem Flanellhemd und einer Lederjacke kombiniert werden. Lässig und dennoch sehr stilvoll zeigen sich die Slipper in Größe 44. Die harmonieren wunderbar mit einem Hosenanzug oder einem Jumpsuit und können elegant kombiniert sogar im Büro getragen werden. An heißen Sommertagen bieten sich hingegen die coolen Zehentrenner aus dem Webshop für einen entspannten Casual-Look an. Eine Haremshose und ein Tanktop runden das Outfit gekonnt ab.

Hochwertige Damenschuhe 44 für den Sport

Sportbegeisterte Damen mit Schuhgröße 44 finden in Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen ebenfalls das passende Schuhwerk. Neben vielen stylischen Lauf- und Trainingschuhen gehören auch robuste Outdoor- und Trekkingmodelle zum Sortiment. Viele der Modelle sind wasserabweisend und mit einer profilierten Sohle für einen sicheren Halt auf unwegsamem Untergrund ausgestattet. Abgerundet wir das Sortiment durch Schlittschuhe in Größe 44. Alle Damenschuhe 44 können ganz bequem im Webshop von schuhplus bestellt und bezahlt werden. Die Lieferung erfolgt innerhalb weniger Tage. Dann können die Schuhe in aller Ruhe zu Hause anprobiert werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

