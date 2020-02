Damenschuhe in Übergrößen bei schuhplus – stylisch, hochwertig und bequem

Elegante Damenschuhe in Übergröße

schuhplus ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen und bietet ein vielfältiges Sortiment an hochwertigen Modellen für Damen. Erhältlich sind Schuhe in den Größen 42 bis 46. Die überzeugen nicht nur mit der richtigen Größe, sondern auch mit einer erstklassigen Verarbeitung und einem hohen Tragekomfort. Darüber hinaus bestechen sie mit trendstarken und zeitgemäßen Designs, sodass jetzt auch Frauen mit großen Füßen auf eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Modellen zurückgreifen können und nicht mehr nur das nehmen müssen, was eben passt.

Damenschuhe in Übergrößen ganz bequem online bestellen

Immer mehr Hersteller bieten Ihre Kollektionen jetzt auch in Übergrößen an. Hier bei schuhplus werden die besten und schönsten Modelle von verschiedenen Marken übersichtlich zusammengestellt, was den Einkauf deutlich erleichtert. Die Damenschuhe in Übergröße können einfach online bestellt und an die Wunschadresse geliefert werden. Zu Hause können die Frauen die Schuhe in aller Ruhe anprobieren und falls sie nicht passen wieder zurückschicken. Alternativ gibt es drei stationäre Ladengeschäfte von schuhplus. Dort ist auch eine persönliche Beratung möglich.

schuhplus präsentiert eine Reihe von sehr eleganten und seriösen Damenschuhen in Übergröße, die beispielsweise für das Büro oder für festliche Anlässe geeignet sind. Zu Business-Kostüm und Hosenanzug passen ganz hervorragend die klassischen Pumps und Stiefeletten. Doch auch Schnürschuhe aus Leder und Ballerinas stehen in zahlreichen Farben zur Verfügung. Bei Festlichkeiten aller Art sind auch die High Heels mit Lackoberfläche oder die stylischen Stiefeletten mit buntem Musterprint geeignete Begleiter. Selbst elegante Brautschuhe in Übergrößen sind im Online Shop von schuhplus in vielen unterschiedlichen Designs erhältlich.

Lässige Modelle für die Freizeit

Für die Freizeit stehen bei schuhplus jede Menge lässige und sehr bequeme Schuhe für Damen zur Verfügung. Erhältlich sind beispielsweise sportive Sneaker, die sich in verschiedenen Farben und Musterungen zeigen. Die robusten Boots bei schuhplus eignen sich hervorragend für Herbst und Winter. Einige Modelle sind außerdem gefüttert und halten so auch bei Minustemperaturen angenehm warm. An heißen Sommertagen können Damen mit großen Füßen zu den stylischen Sandalen bei schuhplus greifen.

Extravagante Damenschuhe in Übergrößen für echte Trendsetterinnen bei schuhplus

Auch für Frauen mit ausgefallenem Geschmack bietet Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen die passenden Modelle. Ein cooler Ethno-Look lässt sich beispielsweise hervorragend mit einem Paar Mokassins ergänzen, während für das angesagte Wild-West Outfit coole Cowboy-Boots zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es stylische Boots, die mit bunten Strickeinsätzen oder dekorativen Stickereien überzeugen können. Aufgrund ihrer auffälligen Designs sind diese Schuhe echte Eyecatcher, die auch schlichte Alltagslooks im Handumdrehen aufpeppen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

