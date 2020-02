Damit es auch innerlich lodert: Bio Tassenfeuer für einen idealen Büro-Start in kalte Februartage

Der Tee des Monats von AURESA bietet optimalen Tee-Kick mit einem Grüntee der besonderen Art

Donnerwetter: Das ist wahrlich eine außergewöhnliche Mischung für einen grünen Tee. Die bei AURESA zum Tee des Monats gekürte Mischung „Bio-Tassenfeuer“, mit dem Geschmack von Maracuja und Ingwer enthält so unterschiedliche Zutaten wie Zimt, Nelken, Kardamom und, man höre und staune – schwarzen Pfeffer. Der Geschmack ist unvergleichlich und wärmt an kalten Wintertagen. Den fair gehandelten und biozertifizierten Tee gibt es jetzt den ganzen Februar lang mit einem Preisnachlass von 10 Prozent im Onlineshop von Auresa.de unter https://www.auresa.de/bio-tassenfeuer .

Kreativ: Grüner Tee mit schwarzem Pfeffer

Basis für die Mischung dieses Tees ist der milde Grüntee der Sorte Ming Mee. Die im Tee enthaltenen saftigen Maracujas vereinen sich dabei mit dem würzigen Ingwer. Angereichert wird die Mischung durch den nach Weihnachten duftenden Zimt, die in der Volksmedizin für ihre vielseitig heilende Wirkung bekannten Nelken und einer Prise des besonders aromatischen Kardamoms. Komplettiert wird die Komposition durch die Zugabe von Orangen-Schalen, die das fruchtige Aroma der Maracuja perfekt ergänzen und einem Anflug von schwarzem Pfeffer, der für eine abenteuerlich-feurige Note sorgt. Das Tassenfeuer ist der ideale Start in einen kalten Februartag und schmeckt auch passionierten Kaffeetrinkern. Darüber hinaus bietet der Tee mit seinen gesunden Inhaltsstoffen eine gute Möglichkeit zum vorsorglichen Schutz vor Erkältungen und grippalen Infekten.

AURESA bieten auf ihrem Onlineshop unter https://www.auresa.de/tee/ eine große Auswahl an. Unter anderem auch biozertifizierten und fair gehandelten Kräutertees, Schwarztees, Grüntees, Früchtetees und Kräutertees. Dabei legt das 2018 von Danijel Mlinarevic und Nicolas John gegründete Unternehmen hohen Wert auf einen umweltschonenden und CO2-neutralen Versand seiner Tees durch DHL GoGreen. Mindestens einmal im Jahr werden die Plantagen, von denen die Bio Tees bezogen werden, auf die Einhaltung der Richtlinien der EG-Ökoverordnung überprüft. Die im Tee enthaltenen Zutaten müssen dabei zu 95 % aus ökologischer Erzeugung stammen und die Verwendung von Kunstdünger oder besonders aggressiven Pflanzenschutzmitteln ist strengstens untersagt.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

