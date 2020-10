Daniel Hikel ist neuer General Manager DACH bei Episerver

Berlin, 29. Oktober 2020_ Episerver, Software-Anbieter für smartes CMS-, E-Commerce- und E-Mail-Marketing, ernennt Daniel Hikel zum General Manager DACH. In der neu geschaffenen Position leitet der erfahrene Cloud-Experte das Geschäft von Episerver in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hikel war zuvor bereits zweieinhalb Jahre Head of Sales DACH bei Episerver und verantwortete in dieser Position den Cross- und Upsell mit Bestandskunden sowie die Neukundengewinnung in der DACH-Region. Während seiner Zeit als Head of Sales führte er die Sales-Bereiche aus den Episerver Akquisitionen Optivo und Peerius mit Episerver zu einer wachsenden und starken Customer- Experience-Cloud-Vertriebseinheit zusammen.

Vor seiner Karriere bei Episerver arbeitete der 45-Jährige knapp sechseinhalb Jahre bei IBM. In dieser Zeit war Daniel Hikel für den Vertrieb des Marketingsoftware-Portfolios der IBM (Silverpop, Unica, Tealeaf und Coremetrics) für die Bereiche Retail und Insurance verantwortlich. Führungserfahrung sammelte Hikel bereits früh als CEO von Combax, einem der ersten Software as a Service E-Commerce-Anbieter, sowie als Managing Director bei einem der ersten Internet Provider.

“Die DACH-Region ist ein wichtiger Wachstumsmarkt, den wir mit unserer umfassenden Expertise und dem Team in Berlin bedienen. Durch die neu geschaffenen Strukturen können wir nun noch schneller auf die Bedürfnisse unserer DACH-Kunden eingehen und speziell an diesen Markt angepasste Produkte und Services entwickeln. Denn unser Bestreben ist es, Unternehmen und Händlern alles aus einer Hand zu bieten, damit sie ihre Kunden effektiv gewinnen und zu treuen und loyalen Kunden weiterentwickeln. Mit unseren Produkten ist dies bereits heute erfolgreich möglich”, sagt Daniel Hikel.

Episerver unterstützt die digitale Wachstumsstrategie von Unternehmen durch einen maximal kundenorientierten Ansatz. Die Customer-Centric Digital Experience Platform erschafft durch Content Management, Commerce und Marketing Automation in Kombination mit intuitiver, datengestützter Personalisierung eine umfassende Digital Experience. Die Plattform wird seit Jahren für ihre Vision, ihre Funktionalität und das Kunden-Commitment bei Branchen-Experten und Analysten geschätzt. Mehr als 825 Mitarbeiter und 900 Partner weltweit unterstützen Kunden bei ihrem Wachstum und dabei ihren Kundenwert sowie ihren Umsatz zu steigern. Zu den über 8.000 Kunden des 1994 gegründeten Unternehmen gehören namhafte Marken wie IKEA, Bosch, Deutsche Bahn, Pizza Hut, Rossmann und Mazda.

