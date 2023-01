Daniel Philipp Physiotherapie jetzt auch in Köln-Ehrenfeld

Das erfahrene Team an Physiotherapeuten von Daniel Philipp begrüßt seine Patienten nun auch in Köln-Ehrenfeld. Nach Beendigung der letzten Bauarbeiten findet die Eröffnung am 6. Februar 2023 statt. Wer sich über das Angebot eingehend informieren möchte, sollte sich den „Tag der offenen Tür“ am 11. März 2023 im Kalender markieren.

Mehr als nur Physiotherapie

Schon seit vielen Jahren arbeiten erfahrene Physiotherapeuten im Team von Daniel Philipp im Großraum des Ruhrgebietes an zentralen Standorten. Für ein individuelles Sporttraining sind ebenfalls Fachleute von Daniel Philipp Personaltraining im Haus. Neben dem gesamten Spektrum der Physiotherapie wird ein besonderer Fokus auf den Bereich der Sport-Physiotherapie gelegt. Durch besondere Therapien lassen sich Beschwerden jeglicher Art behandeln.

Der Leistungsumfang beinhaltet beispielsweise manuelle Lymphdrainagen, verschiedene Arten von Krankengymnastik sowie individuelle Therapien zur Linderung der verschiedensten Beschwerden. Patienten erhalten ihren persönlichen Physiotherapeuten, der zunächst das gesamte Gesundheitsbild studiert. Wichtig dabei ist ein regelmäßiger Austausch mit den Betroffenen. Je nach Schwere einer Erkrankung kann der Rehabilitationsprozess langwierig sein. Daher begleitet das Team um Daniel Philipp seine Patienten längerfristig, um den Genesungsfortschritt beizuwohnen. Das Wohl seiner Patienten liegt der Physiotherapie Daniel Philipp besonders am Herzen.

Nach abschließenden Umbauarbeiten ist Anfang Februar 2023 die Praxis von Daniel Philipp nun auch in Köln-Ehrenfeld eröffnet. Das gesamte Team freut sich bereits jetzt, neue und alte Patienten am neuen Standort zu begrüßen. Die Räumlichkeiten wurden nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert. Eröffnungstag ist der 6. Februar. Schon immer war es der Wunsch, einen Standort in Köln zu haben. Das Team möchte einen Teil der lebensfrohen Kölner Kultur sein, nicht nur wegen des Karnevals und dem 1. FC Köln.

Diejenigen, welche sich ein Bild über die neue Physiotherapie-Praxis machen möchten, können sich auch den 11. März vormerken. Am „Tag der offenen Tür“ werden alle Fragen von den Teammitgliedern den Interessierten gerne beantwortet. Zu finden ist übrigens die Praxis in der Vogelsanger Straße 197d in 50825 Köln. Neben eigenen Parkmöglichkeiten lässt sich die Physiotherapie-Praxis auch bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die S-Bahn-Station Köln-Ehrenfeld sowie die Bushaltestelle Bf. Ehrenfeld.

Weitere Informationen finden Sie unter physiotherapie-dp.com.

Die Daniel Philipp Physiotherapie hat sich zur Aufgabe gemacht, Physiotherapie neu zu gestalten und dabei mit modernsten Methoden dem Thema Gesundheit und Prävention einen neuen Stellenwert zu geben. Das erfahrene Team an Physiotherapeuten und Personal-Trainern nutzt nicht nur die bisherigen Behandlungsmethoden, sondern auch innovative, digitale Lösungen. Die Daniel Philipp Physiotherapie ist zugleich Teil der CHP-Gruppe. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die Bezeichnung „Creating Healthy Places“. Es werden alle wichtigen Lebensbereiche, angefangen von der mentalen Gesundheit über eine ausgewogene Ernährung bis hin zum Arbeitsplatz eingeschlossen. An vielen Standorten im Ruhrgebiet befinden sich bereits moderne Praxen von Daniel Philipp, sodass man dem Ziel einer ganzheitlichen Versorgung immer einen Schritt näherkommt. Derzeit kann das Leistungsspektrum an den Standorten Duisburg, Düsseldorf-Friedrichstadt, Essen-Rüttenscheid, Gummersbach, Oberhausen und nun auch in Köln-Ehrenfeld in Anspruch genommen werden. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei die Sportphysiotherapie ein. Dies bedeutet, dass Betroffene eine gezielte, sportartspezifische Therapie erhalten, um im Alltag unbeschwert einem aktiven Breiten- oder Leistungssport nachgehen zu können.

Kontakt

Physiotherapie DP GmbH

Markus Zilligers

Elisabeth-Selbert-Straße 5

40764 Langenfeld (Rheinland)

0211 99453610

info@physiotherapie-dp.com

https://www.physiotherapie-dp.com