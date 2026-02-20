Daniela Landgraf: Männer sind wie Wein, Frauen wie Champagner

Ratgeber-Roman über Selbstwert, Bewusstsein und innere Freiheit

Mona hat eigentlich alles: einen sicheren Job, eine langjährige Beziehung und ein Leben, das nach außen stabil wirkt. Und doch fühlt sie sich innerlich leer, gestresst – als würde sie in einem Alltag funktionieren, der nicht wirklich ihr eigener ist. Ein einziger Satz bringt ihr Weltbild ins Wanken: „Männer sind wie Wein, Frauen wie Champagner“. Was wie ein Spruch klingt, wird zum Auslöser für eine tiefgreifende Reise – hinaus in die Welt und hinein in sich selbst.

Auf diesem Weg begegnet Mona den sieben hermetischen Gesetzen. Sie erkennt, wie eng alles miteinander verbunden ist – Gedanken, Überzeugungen, Entscheidungen und Lebensqualität. Schritt für Schritt lernt sie, alte Muster loszulassen, destruktive Schleifen zu durchbrechen und ihr Leben neu auszurichten: mit mehr Selbstwert, innerer Freiheit und Leichtigkeit.

Das Besondere: Dieses Buch ist kein klassischer „trockener“ Ratgeber. Daniela Landgraf verbindet Storytelling und Persönlichkeitsentwicklung so, dass Leserinnen und Leser emotional eintauchen und gleichzeitig konkrete Impulse für den Alltag mitnehmen. Der Satz vom Wein und Champagner steht dabei nicht für Klischees, sondern für Reife, Entwicklung und die Balance zwischen Tiefe und Leichtigkeit – Qualitäten, die in jedem Menschen schlummern.

Mit Beiträgen von Anouk Ellen Susan, Janine Mehner und Cornelia Richter ist „Männer sind wie Wein, Frauen wie Champagner“ ein inspirierender Begleiter für alle, die spüren: So wie es gerade ist, soll es nicht bleiben – und die bereit sind, ihr Leben wieder zum Funkeln zu bringen.

Für wen ist dieses Buch?

Für Frauen (und Männer), die sich überfordert, ausgebrannt oder innerlich leer fühlen

Für Leser:innen, die Persönlichkeitsentwicklung lieben, aber keine Sachbuch-Trockenheit wollen

Für alle, die sich nach mehr Selbstwert, Bewusstsein und innerer Freiheit sehnen

Für Menschen, die in Beziehungen, im Job oder im Alltag immer wieder an ähnliche Grenzen stoßen

Für alle, die eine berührende Geschichte mit echtem Ratgeber-Mehrwert suchen

Buchdetails

Softcover | 248 Seiten | VÖ: 18.02.2026

ISBN: 978-3-98641-273-9

Preis (D): 18,00 EUR | Preis (A): 18,50 EUR

Zur Autorin

Daniela Landgraf ist seit vielen Jahren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert und Bewusstseinsarbeit tätig. In ihren Büchern, Vorträgen und Coachings verbindet sie praktische Erfahrung, psychologisches Wissen und eine große Portion Empathie. Ihre Stärke: eine authentische, lebensnahe Sprache – klar, ermutigend und berührend.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

