Daniela MELZIG für KUNSTPREIS DEUTSCHLAND 24/25 nominiert

Transparente WELTEN® – Lichtmalerei auf Glas „Am Ivenaaker See“ in der Kategory Malerei überzeugt Jury für das diesjährige Thema „Art powers future“

Presseinformation Augzin, 15. März 2025

Transparente Welten

eines von mir geschaffenen Unikates Kunstwerk wurde für den KUNSTPREIS DEUTSCHLAND 2024/25 nominiert.

180 Kunstschaffende haben sich mit über 560 Werken digital eingereichten Werken für den KUNSTPREIS DEUTSCHLAND 2024/25 (Slogan: „Art powers future“) beworben. Eine unabhängige Experten-Jury nominierte davon 38 herausragende Exponate von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland und dem Ausland.

Über die Website www.kunstpreis-deutschland.de konnten Arbeiten in den drei Kunstpreis-Kategorien Malerei, Bildhauerei/Objekt und Fotografie/Digital-Art eingereicht werden.

Eine siebenköpfige Experten-Jury tagte am 10.01.2025 in Hannover und am 31.01.2025 in Hannover. Die Jury-Mitglieder Dr. Carsten Voss (Kunsthistoriker, Hannover), Siva Fröhlich (Künstlerin, Hamburg), Prof. Erich Kruse (HBK Braunschweig), Bettina Breidbach (Autorin und Künstlerin, Bremen), Hargen Depelmann (Ex-Galerist, Langenhagen), Dr. Georg Trivisas, (Ex-Galerist und Künstler, Hannover) und Wolfgang Gied (TM-Lehrer, Hannover) sichteten und beurteilten die digital eingereichten Werke. Als Schirmherr fungierte Heinrich Prinz von Hannover.

Das von mir nominierte Gemälde – Lichtmalerei auf Glas hat den Werk-Titel „Am Ivenaaker See“ aus dem Zyklus French Connections 2022-2023. Die Kunstwerk zeigt eine performative Selbstinszenierung am Ivenaaker See, nahe der Ivenaaker Eichen. Im Jahr 2023 zeigte ich im Rahmen eines deutsch-französischen Projektes Gemeinsamkeiten der beiden Länder auf. Das Werk hat eine „französiche Schwester“ mit dem Namen „Sur la Seine“, entstanden in der Nähe von Troyes, das berühmt für seine Kathedralen und Glasmalereien ist.

Die drei Kunstpreisträger/innen werden bis Ende April 2025 bekannt gegeben. Im Juni werden die Kunstpreisträger/innen im Rahmen eines feierlichen Events u.a. mit sog. Gold-Awards geehrt. Der Verleihungsort wird im April 2025 bekanntgegeben. Die Gewinner-Exponate werden im Original zu sehen sein, die nominierten Werke per Beamer auf einer Großleinwand.

Daniela MELZIG

Daniela Melzig ist eine innovative Künstlerin, die interdisziplinäre Bildende Kunst und Design an der Akademie der Bildenden Künste in Maastricht, Niederlande, studiert hat. Derzeit erweitert sie ihre Expertise in interdisziplinärer Tanzvermittlung. Objekte und Räume voller Transparenz und Leichtigkeit erschafft Daniela Melzig seit 1998 durch die Vermischung traditioneller Glasverarbeitung und Medien, wie Druckgrafik, Malerei, Performances, Film und Fotografie. Ihre spezielle Technik verbindet digitale Bildwelten mit traditioneller Handarbeit und erinnert an die ersten Fotoplatten auf Glas. Raum und Zeit beeinflussen Farbe und Form. Der Eindruck wird aus dem Licht geschaffen. 2024 wurden ihre künstlerischen Techniken ins Europäische Markenregister aufgenommen.

Kontakt

Transparente WELTEN®

Daniela Melzig

Am Berg 17

19399 Augzin

+49 (0)38736-804906



https://www.danielamelzig.de/

