Danke sagen – beliebte Geschenke zum Muttertag

Einkaufstipp zum 12. Mai 2024 / Ein Blumenmeer, festlich gedeckte Tische in Restaurants, aber auch geldwerte Gutscheine mit einer Vielzahl von Möglichkeiten werden gerne verschenkt

Weilburg, im Mai 2024. Am 12. Mai ist Muttertag. Jahr für Jahr ein ganz besonderer Tag, bei dem viele Menschen die Gelegenheit nutzen, „Danke“ zu sagen. Der Handelsverband rechnet auch in diesem Jahr deutschlandweit mit Umsätzen in Höhe von 973 Millionen Euro. Laut aktuellen Umfragen sind Blumen das häufigste Geschenk.

Auch der Handel in Weilburg und Löhnberg ist auf diesen Tag vorbereitet, freut sich auf strahlende Gesichter und bietet zahlreiche attraktive Geschenkoptionen. Blumen bieten Gärtnerei und Blumenhaus Hündt, Blumen Hauch und das Blumenfachgeschäft Rödelsperger. Es besteht die Möglichkeit, aus einem breiten Sortiment an Sträußen zu wählen oder einen auf die Empfängerin persönlich zugeschnittenen Strauß gestalten zu lassen.

Kleine Besonderheiten oder große Überraschungen

Im Haus 38 werden Dekoartikel aller Art angeboten. Von Geschirr bis zu Deko für Haus und Garten findet sich für jeden Anlass ein passendes Geschenk. Darüber hinaus bietet Möbel Zeller alles, um aus einem Haus ein Zuhause zu machen.

Auch die Weilburger Gastronomie ist breit gefächert. Mit Angeboten der italienischen, griechischen, japanischen, türkischen und gut-bürgerlichen Küche ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Modegeschäfte Horne – Mode, die Spaß macht und Femme Fashion & Lifestyle, deren Sortiment ein weibliches Publikum anspricht, bieten eine große Auswahl an saisonaler Damenmode und Accessoires.

Mehrere Friseursalons, das Vitality College, der Klangturm der Harmonie und das Beauty Center Lahnschleife bieten ein breites Angebot an Wellness-Behandlungen, die eine Erholung vom stressigen Alltag versprechen.

Auch Bücher sind ein beliebtes Geschenk zum Muttertag. In der Residenz-Buchhandlung Weilburg finden Bibliophile eine gut sortierte Auswahl der gängigen Genres und aktuelle Bestseller.

Flexibel einsetzbar: Der WWW-Geschenkgutschein

In allen genannten Geschäften und vielen weiteren Mitgliedern der Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V. und des Löhnberger Wirtschaftskreises wird außerdem der Geschenkgutschein als Zahlart akzeptiert und eignet sich daher als perfektes Geschenk zum Muttertag. „Über 150 Möglichkeiten – da ist für jede Mama was dabei. „Auch Veranstaltungen wie ein Krimidinner im Schloßhotel, ein nettes Konzert in der Scheune mit dem blauen Dach oder eine Themenstadtführung des Kur- und Verkehrsvereins“, berichtet Wolfgang Eck, der Vorsitzende der WWW.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.